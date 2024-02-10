بالأسود المسجم .. ياسمين صبري تتألق في ظهور جديدة لها

انت الأن تتابع خبر بالأسود المسجم .. ياسمين صبري تتألق في ظهور جديدة لهاوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة ياسمين صبري، حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم السبت الموافق 10فبراير الجاري، في أحدث ظهور لها ، من داخل منزلهاوتألقت ياسمين صبري مجموعة من الصور الجديدة لها على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام عبر خاصية الاستوري، حيث ظهرت فستان أسود مجسم، ومعتمدة علي الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها، وإنسدال خصلات شعرها السوداء.

إطلالة ياسمين صبري