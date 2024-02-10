نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| "أحنا بنشتغل وبس".. أول تعليق لـ شيرين عبد الوهاب بعد أنباء عودتها لـ حسام حبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على خبر رجوعها للفنان حسام حبيب، بعد طلاقهما بعد قصة حب وزواج دام لأكثر من خمس سنوات، بعد انفصالهما في ديسمبر الماضي مؤكدة خلال تصريحات صحفية أن جميع ما أثير مجرد شائعات متداولة غير صحيحة.

وصرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن أنباء عودتها لـ حسام حبيب قائلة: “الجواز والطلاق أساسه الإشهار فلو رجعنا هنعلن زي ما أعلنا قبل كده طلاقنا.. دلوقتي إحنا بنشتغل وبس”.

رسميًا.. انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

انفصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، رسميًا بعد زواج دام أكثر من خمسة سنوات، حدث خلالهم العديد من المشاكل والخلافات ومنها ما وصل إلى المحاكم، وتم الطلاق يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الماضي، عقب صلاة المغرب بالقاهرة.

جاء خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب بالتزامن انتشار أنباء مؤخرًا حول حدوث خلافات بين الزوجين أثناء تواجدهم في المملكة السعودية، بسبب طلبه تأجيل حفلها الغنائي في الرياض دون الرجوع إليها وهو الأمر الذي جعلها تغادر السعودية بدونه، بعد مشاركتها في حفل روائع السنباطي ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح “أبو بكر سالم” الذي أقيم في أوائل شهر ديسمبر الجاري.

انفصال شيرين عبد الوهاب في 2021

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ينفصل فيها الزوجين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، ففي شهر نوفمبر عام 2021 الماضي اعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب خبر انفصالها من حسام حبيب، من خلال بيان رسمي نشرته عبر موقع إكس، موضحة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وبعد انفصال دام أكثر من خمسة أشهر، أعلنت الفنانة شيرين عودتها إلى زوجها مجددًا.