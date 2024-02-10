نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. المتحدة تكشف عن بوستر تشويقي لمسلسل "إمبراطورية ميم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر دعائيا منفردا لمسلسل للنجم خالد النبوي بطل مسلسل "إمبراطورية ميم"، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ومن المقرر طرح المسلسل عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

وظهر النجم خالد النبوي منفردًا على البوستر المبدئي لمسلسل "إمبراطورية ميم"، والذي تدور أحداثه حول أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ بأنهم اختاروه حاكمًا للبيت، كدليل على حبهم له.

خالد النبوي

وفي سياق آخر أعلنت منصة واتش ات الرقمية على عرض مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي من خلالها، وذلك في شهر رمضان القادم عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

وكتبت:" انتظروا النجم خالد النبوي في مسلسل إمبراطورية ميم على #WATCHIT، رمضانك عندنا

متوفر في جميع أنحاء العالم.

ويواصل فريق عمل المسلسل تصوير المشاهد ليكون جاهز للعرض في السباق الرمضاني، والعمل مأخوذ عن فيلم إمبراطورية ميم والتي سبق وقدمته سيدة الشاشة فاتن حمامة في فيلم سينمائي.

ما هي أحداث مسلسل إمبراطورية ميم ؟

وتدور أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" حول أب يتحمل مسؤولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته، إلى جانب عمله في وزارة التربيةوالتعليم، فتتزايد مشاكلهم ويزداد تحمُّل والدهم لأعباء التربية، خاصةً مع دخول معظمهم مرحلة المراهقة، مما يؤدي إلى توتر العلاقة بينه وبينهم

خالد النبوي

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم





مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن نص الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

آخر أعمال خالد النبوي:

ويذكر أن آخر أعمال خالد النبوي هو مسلسل "راجعين يا هوى" وتدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يجسده خالد النبوي، حيث يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.