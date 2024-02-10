عاجل- "مفاجأة اليوم"..عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب إلى عش الزوجية..ميرهان حسين في صدمة أمام طبيب النساء..والجمهور يشعل فتيل الغضب

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أحمد جودة - القاهرة - عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب إلى عش الزوجية

"مفاجأة اليوم"..عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب إلى عش الزوجية..ميرهان حسين في صدمة أمام طبيب النساء..والجمهور يشعل فتيل الغضب..انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأنباء عبر مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي، تشير إلى عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب، وذلك عقب انفصالهم قبل عدة أشهر، مما جعل الأمر يلقيً روجًا واسعًا بين المتابعين، والذين بدأوا يتساءلون عن حقيقة الأمر خاصة بعد الأنباء الأخيرة والتي أرجحت ارتباط شيرين عبد الوهاب في شهور العدة.



وكشفت مصادر مقربة من قبل شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، عن عودة الثنائي مجددًا، كما كشفوا عن رغبتهم في إخفاء الأمر من على مواقع التواصل الإجتماعي حتى تستقر الأمور بينهم، مما جعل الجمهور في حيرة تساءل وغضب بشأن موقف ميرهان من خطيبها السابق.

"مفاجأة اليوم"..عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب إلى عش الزوجية..ميرهان حسين في صدمة أمام طبيب النساء..والجمهور يشعل فتيل الغضب



انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب



وكانت قد أثارت النجمة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل والبلبلة عبر مختلف مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي خلال الفترة الماضية، وذلك عقب تداول أنباء تفيد بارتباطها بـ "طبيب نساء" يدعي تامر سليم، وجاء ذلك النبأ بعد إعلان انفصالها بوقت قليل، مما يعني ذلك ارتباطها في شهور العدة.

ولم يكن نبأ ارتباط شيرين عبد الوهاب في شهور العدة هو الأمر الذي جعلها تقع في مرمى الإنتقادات، بل كان هناك ارتباط آخر جمع بين اسم النجمة شيرين عبد الوهاب والنجمة مريهان حسين، حيث ترددت العديد من الأنباء التي توضح ارتباط شيرين عبد الوهاب بخطيب ميرهان حسين والذي ظهر معها في آخر حفلاته، وكان من المقرر أن يكون عقد قرآن الدكتور تامر سليم الذي يعمل في مجال "البيزنس" والنجمة مريهان حسين في شهر فبراير المقبل، ولكن انقلبت الأحداث رأسا على عقابًا.

"مفاجأة اليوم"..عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب إلى عش الزوجية..ميرهان حسين في صدمة أمام طبيب النساء..والجمهور يشعل فتيل الغضب

ميرهان حسين تحذف صورتها مع شيرين عبد الوهاب

ولم تقوم النجمة ميرهان حسين بالرد على تلك الشائعات المنتشرة حولها، بل فاجأة الجميع بصمتها، وبعد أيام قليلة من تداول نبأ ارتباط شيرين عبد الوهاب بخطيب ميرهان حسين السابق، قامت ميرهان بحذف الصور التي تجمعها مع شيرين عبد الوهاب من حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بل وقامت بحذف المنشور التي كانت تدعم فيها شيرين أثناء محنتها، والتي كتبت ميرهان حسين حينها: "بنحبك وبنعشقك وهانفضل نحبك ياللي مافيش زيك وزي ما قولي على المسرح أنا شيرين انتي شيرين حبيبة الكل..ربنا يبعد عنك كل حاجة وحشة وكل شئ أو شخص بياذيكي ربنا يحميكي ويرجعك لكل حبايبك يا حبيبة الكل".

محامي شيرين عبد الوهاب ينفي نبأ ارتباطها ويحذر من ترويج الشائعات الكاذبة



نفى حسام لطفي، محامي النجمة شيرين عبد الوهاب نبأ ارتباطها من خلال بيانًا جاء نصه على النحو التالي: تتابع الفنانة شيرين عبدالوهاب ما تتداوله أخبار صحفية عن علاقتها بأصدقائها، من داخل الوسط الفني وخارجه، وتحذر من الزج باسمها أو باسم أي من أصدقائها في أخبار كاذبة بقصد حصد مشاهدات إعلامية ومتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع البيان: "تتوعد الفنانة كل من يخوض في سيرتها بغرض الإساءة إليها وشغلها عن متابعة مسيرتها الفنية بالجديد في مجال الغناء، وقد كلفت الفنانة مستشارها القانوني بملاحقة أدعياء الشهرة بما هو مناسب من إجراءات حازمة لكف يدهم عما يفعلون".

واختتم البيان: "وتؤكد أن صداقاتها بمنأى عن الشبهات والتأويلات، وأن جمهورها يستحق منها ما تبذله من جهد فائق لطرح أغان جديدة، حيث لا يشغلها حاليًا إلا فنها".

حفلة شيرين عبد الوهاب المقبلة



تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء أحدث حفلاتها في العاصمة اللبنانية بيروت، التي تقيم يوم 17 فبراير المقبل، بعد تأجيله مؤخرًا بسبب أحداث غزة، حيث كان من المقرر إقامته يوم 28 ديسمبر الماضي وبدأت الشركة المنظمة للحفل الترويج له من خلال طرح البوستر الدعائى على مواقع السوشيال ميديا مع طرح التذاكر من خلال موقعها الرسمي فقط.

وتبدأ أسعار تذاكر الحفل للفرد الواحد من 50 دولار و75 دولار، وتصل إلى 150 دولار، أما عن المناضد المكونة من عشرة أفراد، فتبدأ أسعارها من 200 دولار حتى 400 دولار ما يعادل 12،359 جنيه.

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب



يشار إلى أن شركة روتانا طرحت أغنية الدهب للفنانة شيرين عبد الوهاب ضمن ألبومها الجديد، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين والملحن مدين، وتوزيع موسيقي تومزا.

كلمات أغنية الدهب



وجاءت كلمات أغنية الدهب كما يلي: قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي، ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي، لفيت الدنيا أهو وجيتلي وهتبوس على يدي، مش كان من الأول إحنا استغنينا، عيني على اللي بيتجرأ بيطرق اتهور، مسمعش اتهور معرفش يفرق، النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق، مش كان من الأول إحنا استغنينا، ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكم قولنا حاسبوا من زعلنا، مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدر، قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر، مش كان من الأول، إحنا استغنينا، ما إحنا قولنا أكبرولنا قولنا عيب