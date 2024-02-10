نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. تيم حسن يروج لمسلسه في رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان تيم حسن، جمهوره بصورة له من مسلسله الجدي “تاج” المقرر عرضه في رمضان 2024، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق “تيم” على الصورة قائلًا:" تاج الدين الحمال،تاج رمضان 2024 على MBC وShahid، سامر البرقاوي،عمر أبو سعدة، صباح اخوان".

آخر أعمال الفنان تيم حسن

فيلم الهيبة بطولة كلًا من تيم حسن ،زينة مكي ،سعيد سرحان،مو لطوف ،محمد عقيل ،عبدو شاهين،ﺇﺧﺮاﺝ:سامر البرقاوي ﺗﺄﻟﻴﻒ: سامر نصر الله

أحداث فيلم الهيبة

يتم تكليف جبل من المافيا في عملية تخليص ابن المستثمر الروسي المختطف في منطقة السهل، وللضغط عليه تقوم المافيا بخطف ابن أخيه جو، ويقتل ابن المستثمر الروسي على يد تجار المخدرات في عملية تحرير فاشلة، لتتفاوض المافيا مع جبل على تسليم جثة الطفل في اسطنبول مقابل اعادة ابن أخيه جو، وهنا تبدأ معركته مع رجال المافيا.

التجربة الإنتاجية الأولى لتيم حسن

يخوض النجم تيم حسن أولى تجاربه الإنتاجية، وذلك من خلال فيلم “الزير سالم” حيث قام بنشر صورة للبوستر الرسمي لفيلم “الزير سال” عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستغرام ”.

وعلق عليه قائلًا:" أعلن عن التعاقد مع مجموعة mbc، ممثلة مع mbc studios، على الفيلم السينمائي ‫الزير سالم الذي سيكون من إخراجي وسأجسد فيه شخصية الزير سالم، هي خطوتي الأولى إخراجيًا وسيبدأ التصوير نهاية العام القادم فعلى بركة الله، كـتابة بشار عباس معالجة درامية ماهر منصور تطوير محتوى أحمد ندا، الأستاذ حاتم علي رحمه الله كان يتحضر لهذا الفيلم وكان أسند لي دور ‫الزير سالم".

وتابع: "كتب حينها السيناريست أ.زياد عدوان مسودة أولية للفيلم لكن رحيل الأستاذ أوقف المشروع مؤقتًا؛ إلى أن قُدِّر لي أن أشرف عليه بعد توقفه بفترة فبدأته من جديد ولازلنا منذ أكثر من سنة بين بحثٍ وكتابة وتحضير".

وأضاف: "متشوق للنوع التاريخي إذ أعود له بعد غياب ١٥ عاما هنا في فيلم ‫الزير سالم، أفلامنا التاريخية العربية قليلة ونادرة، فأتمنى إن شاء الله في مشروعنا الروائي الطويل أن نوفق في أن نروي بتشويق وتجديد سيرةً جدليةً هي أكثرُ سيرنا الشعبية شهرة وغنىً فنجذب إليها كل الأجيال ونرضيهم.MBC".