نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمي سمير غانم وحسن الرداد يكشفان أسرار من حياتهما بندوة تكريمهما بمهرجان الأقصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أمس بتكريم نجمين بارزين، حيث جمعت هذه اللحظة الرائعة بين تاريخ عريق ولمسة من الجمال السينمائي في معبد الأقصر الشهير وكان الحدث يحمل بريقًا خاصًا بحضور السيناريست البارع سيد فؤاد، الذي أطلق انطلاقة المؤتمر الصحفي الرائع.

بدأت كلمات سيد فؤاد تترنح بين أروقة التاريخ، مستحضرةً بدايات حسن الرداد مع المهرجان وتألقه المتواصل، مؤكدًا أن التميز لا يأتي بالزمن بل بإبداع الفنان وتأثيره العميق على الجمهور.

حسن الرداد يتحدث عن تكريمه في مدينة الأقصر

ثم انتقلت الأضواء لتسلط بريقها على حسن الرداد وإيمي سمير غانم، حيث أعرب حسن الرداد عن سعادته البالغة بتكريمه في مهرجان يحمل قيمة خاصة لقلبه، مدينة الأقصر، التي وصفها بأنها مدينة الحضارة التي تنبعث منها الطاقة الإبداعية وتحدث حسن عن علاقته العميقة بالنجم الراحل سمير غانم، مشيدًا بتأثيره الكبير على عالم السينما والكوميديا، مؤكدًا أنه لا يزال يحمل ذكريات لا تنسى معه، ويستمتع بمشاهدة أعماله حتى الآن.

وعندما تناول حسن الرداد أهم محطات مشواره الفني، أكد أنه كان دائمًا يسعى لتقديم شيء جديد ومختلف، مشيرًا إلى دعم والده الداعم لهذه الفكرة والذي شجعه على تقديم شخصيات متنوعة تميزه في عالم الفن وفيما يتعلق بتقديم الأدوار الصعيدية، أكد حسن الرداد حبه الشديد لهذا النوع من الأعمال واستعداده التام لتقديمها بكل تفانٍ وإخلاص.

إيمي سمير غانم تتحدث عن أعمالها القادمة

أما إيمي سمير غانم، فقد تبادلت الحديث بحماس مع الحاضرين، معبّرةً عن سعادتها الكبيرة بزيارتها الأولى لمدينة الأقصر، وعن فخرها بتأثير والدها الكبير على مسيرتها الفنية.

وأكدت إيمي، أنها تحب كل أفلامها، وكل الأعمال التي قدمتها قريبة منها، موضحة: "أحب فيلم "زنقة ستات" للغاية، ليس لوجود حسن الرداد معها فقط ولكن لأن المزاج العام للفيلم كان رائعا"

أما عن أقرب ممثلة كوميدية لها، كشفت النجمة إيمي سمير غانم، أن النجمة الراحلة سهير البابلي أكثر الممثلات اللاتي يجعلونها تضحك من قلبها، مشيرة إلى أنها مرتبطة بها للغاية، قائلة: "أعشق سهير البابلي وهي نمبر وان وهناك كوميديانات كثيرات تضحكني لكنها أقربهن لقلبي".

وفي ختام الفعالية، أعربت إيمي عن رغبتها الكبيرة في تقديم بطولة مسلسل صعيدي، مؤكدة أنها ستكون على أتم استعداد لهذه التجربة، خاصةً مع تقديرها الكبير للغة والثقافة الصعيدية التي تمتلكها.

تفاصيل مهرجان السينما الإفريقية للأقصر

تهتم وزارة السياحة والآثار بشكل كبير بتنظيم ورعاية المهرجانات السياحية، ومن بين هذه المهرجانات يأتي مهرجان السينما الأفريقية بمدينة الأقصر الذي ينظم سنويًا بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. يتميز المهرجان بجمع صناع السينما من مصر ومن دول أفريقية مختلفة لعرض أعمالهم الفنية والمنافسة في 4 مسابقات مختلفة خلال أسبوع مليء بالفعاليات الفنية والبرامج السياحية المتنوعة.

تهدف فعاليات المهرجان إلى تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين مصر وبين دول القارة الأفريقية، وتسليط الضوء على الجوانب الإبداعية والفنية للسينما الأفريقية. كما تسعى الوزارة من خلال المهرجان إلى تعزيز السياحة في مدينة الأقصر وزيادة الوعي بالثروات السياحية والأثرية التي تحتضنها هذه المدينة الساحرة.

بالإضافة إلى الفعاليات الفنية، يتم توزيع مواد دعائية عن المقومات السياحية المتنوعة في مصر وخاصة في مدينة الأقصر على الضيوف والمشاركين في المهرجان، بهدف جذب السياح وتعريفهم بجماليات وتاريخ هذه المدينة الفريد. تلك الجهود المبذولة تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز السياحة وتطوير القطاع السياحي كمحرك للتنمية الاقتصادية والثقافية في البلاد