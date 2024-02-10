نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد توفيق يشوق جمهوره لعمل فني جديد.. تعرف عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان وليد توفيق صورة له يشوق جمهوره من خلالها لعمل فني جديد، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وعلق “توفيق” على الصورة قائلًا: "انتظروني قريبًا في أغنية جديدة رح تحبوها كتير بعنوان ياما لسه بيسألوني من ألحاني وكلمات الشاعر عاصم حسين وتوزيع باسم منير من إنتاج شركة روتانا"، مما أثار تفاعل عدد كبير من الجمهور معه.

أبرز تصريحات النجم وليد توفيق في برنامج معكم منى الشاذلي

تصدر النجم اللبناني وليد توفيق تريند محركات بحث جوجل، فور ظهوره ببرنامج معكم منى الشاذلي، والتي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC.



وقال وليد توفيق : عانيت الكثير في لبنان مع أهلى خلال الحرب، حيث لا يوجد كهرباء ولا مياه وحتى أرصدتى في البنوك راحت عليا.

وأضاف: "اشتغلت في الكهرباء والنجارة في صغري ولم أندم على ذلك، وعمرى ما زعلت من والدى اللى احتضني وتوفى في السعودية أثناء الحج".



وتابع: "سعيد جدًا بردود أفعال الجماهير حول أغنية "أصحاب السعادة"، من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد يحيى".

وأشار:" تعرفت على الموسيقار محمد عبد الوهاب وجلست معه وأهداني أغنية "بلاش تبوسنى"، وحينها سألته "إيه الميزة اللى فيك" رد التسامح".



آخر أعمال الفنان وليد توفيق

والجدير بالذكر آخر أعمال النجم وليد توفيق أغنية مجرد سؤال، على موقع يوتيوب، من كلمات نزار فرنسيس، وألحان وليد توفيق، توزيع مصطفى عبد الرضى، ومن إخراج جاد شويرى.

كلمات أغنية مجرد سؤال



وتأتي كلمات الأغنية كالآتي /مجرد سؤال ما بيخطر عالبال

سألتيني قديش بحبك ونطرتي ردي

انا بالواقع قلبي واقع

غير دقة قلبك مش سامع وورايا عدي

ورايا عدي

وبعيش بحبك وبموت بحبك

وبكرا لما بدي موت رح موت بحبك

وبعيش بحبك وبموت بحبك

وبكرا لما بدي موت رح موت بحبك

انا بدي شوي تموتي في وأكتر ما بدي

وبدي شوي تموتي في وأكتر ما بدي

فعلا مش كلام انا دايب غرام

لو بدو الحب يوديني مطرح ما يودي

هالدنيا حسابها مش حاسب

مش طالب غيرك مش طالب والطلب جدي

والطلب جدي