عودة سهر الصايغ وانضمام فتحي عبد الوهاب.. تعرف على أبرز التغيرات التي طرأت على 'المداح 4'

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد عشاق الدراما لاستقبال عودة واحد من أبرز المسلسلات الدرامية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو مسلسل "المداح" في جزئه الرابع المنتظر بشوق تحت عنوان "أسطورة العودة".

وفي سياق متصل،حقق المسلسل نجاح كبير في أجزائه السابقة ويعد هذا الجزء تجسيدًا جديدًا للإبداع والتميز ومن بين التغييرات البارزة التي شهدها هذا الجزء، عودة الفنانة القديرة سهر الصايغ إلى الساحة الدرامية لتجسد دور "مليكة" التي تميزت به في الجزء الثاني، ما يضفي إثارة متجددة على أحداث المسلسل، وإلى جانب ذلك يأتي إضافة جديدة للمسلسل من خلال انضمام الفنان فتحي عبد الوهاب، الذي سيلعب دور "طبيب" في الاعجاز العلمي بالقرآن، وهو دور يعد تحديًا جديدًا للممثل القدير ويضيف بعدًا مثيرًا للمسلسل.



بالرغم من التغييرات الإيجابية التي شهدها مسلسل "المداح الجزء الرابع: أسطورة العودة"، إلا أن الجمهور سيشعر بغياب بعض الشخصيات المميزة التي اعتادوا رؤيتها في الأجزاء السابقة فقد تم الإعلان عن غياب كل من الفنانة يسرا اللوزي والفنان عبد العزيز مخيون والفنانة لوسي والفنان محمد رياض، الذين شاركوا في الجزء السابق وأضافوا لمسة خاصة إلى الأحداث.

يعتبر غيابهم خسارة للمسلسل، حيث كانت تقديمهم لأدوارهم بمهارة وإتقان يضفي على الأحداث طابعًا فريدًا. ومع ذلك، يظل الجمهور متفائلًا لرؤية المزيد من المفاجآت والتطورات في قصة المسلسل، وقدرة الفريق الإنتاجي على تقديم عمل درامي متميز يلبي توقعات الجمهور.

حمادة هلال وكواليس حصرية بينه وبين نجوم المداح

وتحدث حمادة عن الكواليس الخاصة بالمداح 3 في وقت سابق وقال: "أنا كنت واقف مبسوط من المشاهد بيني وبين محمد رياض وعمال اقول للمخرج مفيش مشاهد تانية والمشهد المواجهه بيني وبين محمد رياض واغلب المشاهد كان مشهد واحد وبالنسبه لاحمد سمير المخرج اول احساس ده هو الصح والحلو المشاهد الصعبة بالنسبة لي كانت مشاهد الرقية وانك ترقي حد ملبوس هي دي إلى كانت أصعبهم بعيدًا عن المغارة وكل الاحداث وسلمى كانت خايفة تيجي المسلسل قولتلها متخافيش انتي معاكي المداح وهي عملت الدور هايل بصراحة وحاولنا نطمنها وفي على النت حاجات كتير ومشاهد مشابهه للحقيقة بس طبعا في حاجات مبالغة فيها".



وتابع: "قعدنا أكتر من ٨ شهور في الكتابة وعيدنا كتير أو ي عشان هي شعرة بسيطة بين الكوميدي والرعب وعملنا حاجات كتير عشان تناسب الاحداث ومنكونش بنضحك الناس بدل ما نرعبهم ونبقي تريقة للناس".



"المداح صعب يتعمل ٣٠ حلقة، الخواجة لما بيعمل الحلقات في مسلسلات الرعب دي بيعمل ٦ حلقات عشان يعمل خمس مواسم فـ الموضوع مش تعب بس ده موضوع كبير أوي أوي، ده مسلسل رعب مش مسلسل اجتماعي وحدوته المداح صعبة ولكنه براند بيعيش وله حكاية لوحده ويارب تكمل على خير".



تفاصيل مسلسل المداح 3

يعتبر مسلسل "المداح" الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.