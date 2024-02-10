نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انفصال 3 أشهر.. عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار عن عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب للفنان حسام حبيب بعد انفصالمها منذ أشهر، وحسب مصادر صحفية أكدت عودة الثنائي.

انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب





انفصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، رسميًا بعد زواج دام أكثر من خمسة سنوات، حدث خلالهم العديد من المشاكل والخلافات ومنها ما وصل إلى المحاكم، وتم الطلاق يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الماضي، عقب صلاة المغرب بالقاهرة.

جاء خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب بالتزامن انتشار أنباء مؤخرًا حول حدوث خلافات بين الزوجين أثناء تواجدهم في المملكة السعودية، بسبب طلبه تأجيل حفلها الغنائي في الرياض دون الرجوع إليها وهو الأمر الذي جعلها تغادر السعودية بدونه، بعد مشاركتها في حفل روائع السنباطي ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح “أبو بكر سالم” الذي أقيم في أوائل شهر ديسمبر الجاري.

انفصال شيرين عبد الوهاب في 2021





ولم تكن هذه المرة الأولى التي ينفصل فيها الزوجين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، ففي شهر نوفمبر عام 2021 الماضي اعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب خبر انفصالها من حسام حبيب، من خلال بيان رسمي نشرته عبر موقع إكس، موضحة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وبعد انفصال دام أكثر من خمسة أشهر، أعلنت الفنانة شيرين عودتها إلى زوجها مجددًا.

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

يذكر أن آخر أعمال شيرين عبد الوهاب أغنية «الدهب»، التي طرحتها عبر موقع «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما.

وتقول كلمات الأغنية: «قالوا الدهب اللي بيلمع.. عمره ما بيصدي.. ياما نصحنا ما قولنالك.. قولنالك هدي.. لفيت الدنيا أهو وجيتلي.. وهتبوس على يدي.. مش كان من الأول.. أحنا أستغنينا.. عيني علي اللي بيتجرأ.. لما بيطرق.. اتهور مسمعش اتهور.. معرفش يفرق.. النية اللي متبقاش سالكة.. دايمًا بتغرق.. مش كان من الأول.. أحنا أستغنينا.. ما احنا قولنا.. اكبرولنا قولنا.. عيب عليكوا قولنا.. حاسبوا من زعلنا.. مالك واقف متكدر.. الله لا يقدر.. هو كلامنا ده بيخضر.. قدر تتقدر.. كنت الحيلة المتصدر.. للناس متصدر.. مش كان من الأول.. أحنا أستغنينا.. ما احنا قولنا.. اكبرولنا قولنا.. عيب عليكوا قولنا.. حاسبوا من زعلنا».

وتعد هذه الأغنية هي الأولى لشيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا بعد الصلح بينهما وعودة التعاون بينهما مجددا من خلال إنتاج بعض الأغنيات المنفردة.