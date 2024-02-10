نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خبر ارتباطها بخطيب ميرهان حسين.. شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة عودتها لـ حسام حبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب جدلًا واسًعا فور انتشار أنباء عن عودتها للفنان حسيام حبيب، خاصةً بعد خبر ارتباطها بخطيب الفنانة ميرهان حبيب الأسبق الدكتور تامر سليم.

ومن جانبه، علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على خبر رجوعها للفنان حسام حبيب، بعد طلاقهما بعد قصة حب وزواج دام لأكثر من خمس سنوات، بعد انفصالهما في ديسمبر الماضي مؤكدة خلال تصريحات صحفية أن جميع ما أثير مجرد شائعات متداولة غير صحيحة.

وصرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن أنباء عودتها لـ حسام حبيب قائلة: “الجواز والطلاق أساسه الإشهار فلو رجعنا هنعلن زي ما أعلنا قبل كده طلاقنا.. دلوقتي إحنا بنشتغل وبس”.

"أنا بير أسرار”.. ميرهان حسين تعلق على الصورة التي تجمعها بـ شيرين عبد الوهاب





وفي وقت لاحق كانت قد كشفت ميرهان حسين في لقاء مع برنامج إي تي بالعربي عن الصورة التي تجمعها بالفنانة شيرين معلقة: “صورتي مع شيرين من كذا سنة في عيد ميلادها، وأنا معنديش مشاكل مع أي حد، ولا أي اسم، وأي حد يعرفني على المستوى الشخصي يعرف إني أبعد شخص عن المشاكل والقيل والقال، وإني أقول حاجة عن حياتي الشخصية أو حياة حد، وأنا بير أسرار”.

أما عن الآية القرآنية التي نشرتها مؤخرًا عبر حسابها بموقع إنستجرام، علقت قائلة: “بحب أحط أقوال معينة بتعجبني من القرآن وبتلمسني بشكل أو آخر، ولازم نكون مؤمنين جدًا بالآية: عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون”.

رسميًا.. انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

انفصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، رسميًا بعد زواج دام أكثر من خمسة سنوات، حدث خلالهم العديد من المشاكل والخلافات ومنها ما وصل إلى المحاكم، وتم الطلاق يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الماضي، عقب صلاة المغرب بالقاهرة.

جاء خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب بالتزامن انتشار أنباء مؤخرًا حول حدوث خلافات بين الزوجين أثناء تواجدهم في المملكة السعودية، بسبب طلبه تأجيل حفلها الغنائي في الرياض دون الرجوع إليها وهو الأمر الذي جعلها تغادر السعودية بدونه، بعد مشاركتها في حفل روائع السنباطي ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح “أبو بكر سالم” الذي أقيم في أوائل شهر ديسمبر الجاري.