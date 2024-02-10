نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة جذابة.. رايا أبي راشد تتألق بأحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة رايا أبي راشد جمهورها بصورة لها من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت “رايا” وهي ترتدي فستان باللون الأسود، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وتركت شعرها منسدلا، وارتدت اكسسوار من بلغاري مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

إطلالات رايا أبي راشد



يشار إلى أن الإعلامية ريا أبي راشد دائما ما تستحوذ على الأنظار في المهرجانات السينمائية والفعاليات الفنية بإطلالتها وأناقتها على السجادة الحمراء، وهو ما أشاد به الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعمال رايا أبي راشد



وتقوم ريا أبي راشد بتغطية جميع مهرجانات الجوائز المهمة التي تُقام حول العالم مثل جوائز الأوسكار والبافتا والبريت، ومهرجانات الجوائز الخاصة بالأفلام مثل مهرجان كان والبندقية وبرلين.

مهرجان كان ورايا أبي راشد



وكانت الإعلامية ريا أبي راشد، من أبرز النجوم والمشاهير العرب الذين حضروا فعاليات الدورة الـ 75 لمهرجان كان السينمائي، إضافة إلى إجراء عدد من المقابلات مع نجوم هوليوود ومشاهيرها.

مهرجان كان ورايا أبي راشد



وكانت الإعلامية ريا أبي راشد، من أبرز النجوم والمشاهير العرب الذين حضروا فعاليات الدورة الـ 75 لمهرجان كان السينمائي، إضافة إلى إجراء عدد من المقابلات مع نجوم هوليوود ومشاهيرها.



مسيرتها الإعلامية ودراستها



وتُعتبر أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج سكووب في سنة 2005 الذي تقوم ريّا فيه

بمحاورة نجوم الغرب.



الحياة الشخصية لرايا أبي راشد



تزوجت "ريا أبى راشد" عام 2011، من رجل أعمال إيطالي "فاليريو"، ورزقت بطفلتها الأولى عام 2016 وتُدعى "لولا".

برنامج Scoop With Raya



في سياق آخر، يعرض حاليًا للإعلامية ريا أبي راشد برنامج "scoop with raya"، الذي يعد من أهم البرامج التي تعرضها شاشة "إم بي سي 2"، ويرجع تاريخ عرضه منذ عام 2005.