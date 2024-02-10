نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دورته الأولى.. مهرجان بغداد السينمائي يستقبل نجوم الفن المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان بغداد السينمائي الدولي في العاصمة العراقية بغداد، واستقبلت السجادة الحمراء لمهرجان بغداد السينمائي نجوم الفن المصري ومنهم الفنانة عفاف شعيب وإلهام شاهين والفنان عبد العزيز مخيون ومحمد أبو داوود وأحمد وفيق ومنال سلامة وياسر علي ماهر ودنيا عبد العزيز، حمزة العيلي وعمر خورشيد.

فعاليات افتتاح مهرجان بغداد

افتتح مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى من خلال عزف السلام الوطني العراقي، ثم قام المسئولين عن المهرجان بالطلب من الضيوف قراءه الفاتحه على شهداء العراق معبرين عن فخرهم الشديد بما قدموا لوطنهم من تضحيات مجيدة.

ومنح المهرجان، جائزة إنجاز العمر للمخرج السينمائي الكبير محمد شكري جميل، الذي تحمل الدورة الأولى للمهرجان اسمه، وتم عرض فيلما تسجيليا يرصد تاريخ المخرج الكبير محمد شكري جميل.

كما كرم المهرجان، الفنان القدير قاسم الملاك، وتم عرض فيلما تسجيليا عنه يرصد تاريخه السينمائي، كما تم تكريم الفنان القدير سامي قفطان لتاريخه الفني والسينمائي الكبير، وسلم المكرمون الجائزة وزير الثقافة والسياحة والآثار د. احمد فكاك، ونقيب الفنانين العراقيين د.جبار جودي رئيس المهرجان.



تفاصيل مهرجان بغداد السينمائي

ومن ناحية أخرى قال الدكتور حكمت البيضاني مدير مهرجان بغداد، إن المهرجان يشهد تنافس مجموعة متميزة من الأفلام العراقية والعربية على جوائز المهرجان القيمة، ففي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تشارك ثلاثة أفلام روائية عراقية وتسعة أفلام عربية لنخبة من المخرجين البارزين عراقيًا وعربيًا، وجميعها من الأفلام المتميزة والحاصلة على جوائز مهمة في مختلف المهرجانات الدولية التي سبق أن شاركت فيها، وهكذا الحال في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة التي تشهد مشاركة 16 فيلمًا، ومسابقة الأفلام الوثائقية التي تشهد مشاركة 10 أفلام، فيما ستشهد مسابقة أفلام التحريك (الأنيمشين) مشاركة 10 أفلام.

وأضاف الدكتور البيضاني: "وفي مسابقة أفلام فضاءات سينمائية جديدة التي أنتجت بموجب منحة نقابة الفنانين العراقيين في سابقة فريدة من نوعها تحصل للمرة الأولى في تأريخ المهرجانات العراقية والعربية، فستشارك فيها أفلام: (نصب الحرية) إخراج حيدر موسى دفار، (جابوجا) إخراج أنس الموسوي، و(الزهرة الإرجوانية) إخراج د. علي حنون، (حارس أور) إخراج فائز ناصر الكنعاني، (حزام العفة) إخراج وثاب الصكر، (بكاء السيدة الجميلة) إخراج علي البياتي، (زوج احتياطي) إخراج بهاء الكاظمي، (مظلة) إخراج حيدر جبار فهد، (شعلة) إخراج هاني القريشي".