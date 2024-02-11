نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملامح الحزن تسيطر على محمد منير في عزاء صديق عمره مجدي نجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن على تأدية واجب عزاء الفنان مجدي نجيب مؤلف أغنية شبابيك، رحل عن عالمنا الإربعاء الماضي 7 فبراير، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ88.

حرص الفنان محمد منير، على تقديم واجب العزاء في الراحل صديق دربه الشاعر مجدي نجيب، وموآساة أهل الراحل، داخل مسجد عمر مكرم، بميدان التحرير.

نجوم الفن في عزاء مجدي نجيب

وشهد عزاء الشاعر مجدي نجيب حضور عدد من نجوم الفن على رأسهم: علي الحجار، وخالد داغر رئيس دار الأوبرا.

ومن جانبه حرص الفنان علي الحجار، وخالد داغر رئيس دار الأوبرا، على نعي الشاعر الغنائي مجدي نجيب، خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم الفترة الماضية، لإعلان تفاصيل المشروع الفني 100 سنة غُنا بالأوبرا، والذي رحل عن عالمنا يوم الأربعاء.

من هو الشاعر مجدي نجيب؟

مجدي نجيب واحدًا من أشهر الشعراء، وينتمي إلى جيل الستينيات في مصر، من مواليد 29 مايو 1936 في محافظة القاهرة، كتب العديد من الأغاني لأكبر المغنيين المصريين، وكتب أشعار وأغاني للأطفال، وقدم العديد من الأغاني لكبار النجوم، منهم الفنان محمد منير، هاني شاكر، العندليب عبدالحليم حافظ، فايزة أحمد، شادية.

أعمال الشاعر مجدي نجيب

من دواوينه الشعرية: صهد الشتا 1964، ليالي الزمن المنسي 1974، مقاطع من أغنية الرّصاص 1976، ممكن 1996، الوصايا 1997، ومن أغانيه: كامل الأوصاف لعبد الحليم حافظ، العيون الكواحل لفايزة أحمد، قولوا لعين الشمس لشادية، الحب ليه صاحب لأحمد منيب.