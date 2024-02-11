نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الإقبال الضعيف.. إلغاء حفل روبي في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنباء عن إلغاء حفل الفنانة روبي الذي كان من المقرر إقامته في لبنان ضمن حفلات عيد الحب يوم 17 من شهر فبراير المقبل ببيروت، بمشاركة الدي جي Aseel.

كشفت الشركة المنظمة لحفل روبي في لبنان عن إلغائه بسبب ضعف الإقبال على شراء التذاكر من الجمهور الأمر الذي جعل منظمو الحفل يضطرون لإلغائه.

صناع أغنية 3 ساعات متواصلة



يذكر أن آخر أعمال الفنانة روبي أغنية “3 ساعات متواصلة” وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وهي من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

كلمات أغنية “3 ساعات متواصلة”

ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر.

ما تيجي حبة نستريح من العناء نطفي نار الاشتياق، عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر.

تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة أول ساعة هرسيك تاني ساعة هسرح بيك تالت ساعة هوديك وهلف العالم بيك.

وعلى عيني يا ولا بس مكسوفة، على عيني يا ولا عليك ملهوفة.

ما تيجي سنة واجي سنة نصطفي المشاكل تختفي، كل ليلة في شمعدان العمر شمعة بتنطفي.

يلا بينا نخلع من الهموم الضيقة محبوسين ليه في شرنقة.

ماله جو إسكندرية.

ماله بحر الغردقة.

تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة أول ساعة هروقك تاني ساعة هشوقك تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك.