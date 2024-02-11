انت الأن تتابع خبر إلغاء حفل روبي في لبنان .. لهذا السبب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ألغي حفل الفنانة روبي، الذي كان من المقرر إقامته في لبنان ضمن حفلات عيد الحب يوم 17 من شهر فبراير المقبل ببيروت، بمشاركة الدي جي Aseel.



وعلم القاهرة 24 أن حفل روبي في لبنان تقرر إلغائه بسبب ضعف الإقبال على شراء التذاكر من الجمهور الأمر الذي دفع منظمي الحفل الى إلغائه.



في الوقت ذاته، شهد الإقبال على حفل شيرين عبد الوهاب والفنان هاني شاكر إقبالًا كثيفًا، والمقرر إقامتهما أيضًا في لبنان ضمن حفلات عيد الحب.



ويقام حفل شيرين عبد الوهاب في «فوروم دو بيروت» يوم 17 فبراير أيضًا، وتتراوح أسعار حفل شيرين من دون عشاء بين 50 و150 دولارًا، أما العشاء، فيكون ضمن أماكن تتراوح أسعارها بين 250 و600 دولار .