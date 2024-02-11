نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد المسلسل التركي “جلال الدين الرومي”.. قناة دوت الخليج الجزائرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة دوت الخليج الجزائرية عن انطلاق بث مسلسل التركي "جلال الدين الرومي" على شاشتها ابتداءً من مساء السبت الموافق 10 فبراير 2024. يأتي هذا الإعلان كجزء من العروض الأولى والحصرية التي تقدمها القناة الجزائرية، حيث يتم عرض المسلسل مترجمًا للمشاهدين العرب.

توقيت عرض مسلسل جلال الدين الرومي على دوت الخليج

أعلنت صفحة القناة الرسمية على الفيس بوك ان الحلقة تبث يوم السبت من كل اسبوع وأولى الحلقات ستكون الجمعة 9-12-2023 م.

موعد العرض: السبت

7.30 مساءًا بتوقيت جرينتش

8.30 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

9.30 مساءًا بتوقيت مصر وليبيا والسودان

10.30 مساءًا بتوقيت السعودية والعراق والكويت والاردن وقطر والبحرين

11.30 مسا ءًا بتوقيت الامارات وسلطنة عمان

موعد الإعادة: الأحد

1.00 ظهرًا بتوقيت جرينتش

2.00 ظهرًا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

3.00 عصرًا بتوقيت مصر وليبيا والسودان

4.00 مساءًا بتوقيت السعودية والعراق والكويت والاردن وقطر والبحرين

5.00 مساءًا بتوقيت الامارات وسلطنة عمان

معلومات عن مسلسل جلال الدين الرومي

– الاسم الرسمي للمسلسل Mevlana Celaleddin-i Rumi

– يعرف عربيًا أيضًا باسم “مولانا”

– نوع المسلسل: تاريخي – درامي – سيرة ذاتية.

– بدء عرض المسلسل لاول مرة في تركيًا في يونيو 2023.

– يدعم المسلسل 5 لغات مختلفة من بينها التركية والعربية والإنجليزية.

– يتناول المسلسل قصة حياة جلال الدين الروميالذي يعتبر واحًا من أبرز الشعراء والعلماء الصوفيين من أصول فارسية وتركي الموطن وهو أحد أشهر أعلام التصوف الفلسفي في تاريخ الإسلامي وأكثرهم تأثيرًا على مر العصور.



