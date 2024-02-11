نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| مسلم: رفضت دوري بـ "درويلة" في البداية لأنه مختلف عن شخصيتي.. ولهذا السبب حققت أغنيتي في الفيلم نجاحًا كبيرًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المطرب مسلم، عن شخصيته في فيلمه الجديد "درويلة" بطولة الفنان محمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل، والذي تم عرضه مؤخرًا في جميع السينمات.

وقال مسلم في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني"، إنه يؤدي دور شخصية شاب مطرب إيطالي يواجه حادثة غامضة تقوده لمواجهة شخصيات شريرة، وتتناغم الأحداث مع جو من الغموض والإثارة.

مسلم: رفضت دوري بـ "درويلة" في البداية لأنه مختلف عن شخصيتي

وأكد مسلم أن تجربة العمل في الفيلم كانت تجربة جديدة تمامًا على شخصيته، مما جعله يشعر بالقلق بشدة، حيث كان مترددًا في الموافقة على الدور بسبب عدم رغبته في التمثيل، كما أن الشخصية التي قام بتجسيدها في الفيلم كانت مختلفة تمامًا عن شخصيته الحقيقية، مما جعله يخشى من أن يُرتبط اسمه بتلك الشخصية.

وصرح مسلم بأن تجربته في فيلم "درويلة" كانت لطيفة للغاية، ويتمنى أن يتغير انطباع الناس عنه وأن يكون إضافة مميزة في الفيلم.

مسلم: أغنيتي في الفيلم نجحت لأني صادق في الرسالة التي أقدمها

وعن نجاح أغنيته في الفيلم، أوضح مسلم أن سر النجاح يكمن في الصدق في التعبير عن الرسالة التي تقدمها، حيث يمكن للجمهور أن يشعر بها، وأشار إلى أن النجاح دائمًا مرتبط بتفاعل الجمهور، لأنهم هم من يحددون ما يحبونه وما لا يحبون، ولذلك استطاعت الأغنية أن تحقق نجاحًا كبيرا.

أحداث فيلم درويلة

وتدور أحداث فيلم «درويلة» فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضيةو

أبطال فيلم دريولة

جدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم لعل أبرزهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.