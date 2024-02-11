طرح الإعلان التشويقي لفيلم A Quiet Place: Day One

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الاعلان التشويقي الأول للفيلم الجديد A Quiet Place: Day One، الذي يطرح ضمن سلسلة أفلام الرعب التي تحمل العنوان نفسه.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من الإعلان التشويقي الجديد، الذي يسرد بداية ظهور المخلوقات المرعبة التي غزت كوكب الأرض في السلسلة التي كانت من إخراج جون كرازينسكي.

جون كرازنسكي

وقريبًا يشارك النجم جون كرازنسكي في بطولة عمل سينمائي يضم عدد من النجمات الكبار في هوليوود في ادوار البطولة.

ووفق ديد لاين، الفيلم الجديد يطرح بعنوان Fountain Of Youth، ويشارك في بطولته ايزا جونزالس ونتالي بورتمان في أدوار البطولة.

حفل توزيع جوائز جولدن جلوب

يأتي ذلك بعد أن أثار مقطع فيديو من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب جدلًا واسعًا، كان أبطاله النجم جون كرازينسكي وزوجته إيملي بلنت على السجادة الحمراء للحفل.

ووفق ديلي ميل، الفيديو نجح المحترفين في قراءة الشفاه في تفسير ما جاء به من حديث كان يوجهه كرازينسكي لزوجته، بقوله أنه غير قادر على الانتظار حتى الطلاق.

الأمر الذي دفع المتابعين للاعتقاد بأن العلاقة بين الثنائي سيئة، وأنهما في سبيلهما للطلاق.

للنجم بو جياماتي

وضمن الأحداث المثيرة على هامش الجولدن جلوب، انتشرت صورة طريفة للنجم بو جياماتي فيما بعد حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، ظهر بها أثناء تناوله للعشاء في أحد مطاعم الوجبات السريعة بعيدًا عن حفلات المشاهير الصاخبة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطة التي أثارت إعجاب متابعي بول، الذي كان قد حصد جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي في فيلم كوميدي أو موسيقي.

الجائزة حصدها بول عن دوره في فيلم The Holdovers، الذي كان قد نال استحسان العديد من النقاد في هوليوود.