في هذا الموعد.. عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا جديدًا (تفاصيل)

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفلًا غنائيًا في أبو ظبي يوم 2 مارس المقبل، ضمن حفلات موسم منتصف العام، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته، كما سيقدم أغاني من ألبومه الجديد.

ألبوم مكانك

وكان الفنان عمرو دياب قد طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم 28 ديسمبر الماضي بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار 12 ساعة كاملة، وحقق الألبوم نجاحًا جماهيربًا كبيرًا.

الهضبة عمرو دياب

تفاصيل ألبوم مكانك

وضم الألبوم 12 أغنية وهي كالتالي: أغنية "بيوحشنا" من كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس، وأغنية "سلامك وصلي" من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيي وتوزيع أحمد إبراهيم.

أغنية "معرفش حد بالاسم ده"، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "تظبط مودها"، كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي.

وأغنية "واخدين راحتهم"، من كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، وأغنية "مكانك"، من كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد ابراهيم.

وأغنية "ياقمر"، كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم، وأغنية، "لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.

وأغنية "الكلام ليك أنت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي، وأغنية "ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع توزيع أحمد إبراهيم.

و "مابتغيبش"، لحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "المعنويات مرتفعة"، كلمات أيمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.