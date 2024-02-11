نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاني ويست يعود للهجوم على تايلور سويفت بعد 8 أعوام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من جديد، عاد مغني الراب كاني ويست للتطاول على المغنية الشهيرة تايلور سويفت في أغنياته التي طرحت مؤخرًا ضمن أحدث ألبوماته.

تايلور سويفت

ووفق صحيفة ديلي ميل، أغنية جديدة لويست، جاء بها إسقاط على تايلور سويفت بعد ما حققته من نجاح في حفل جوائز الجرامي الأخير.

أيضًا، كانت قد نجحت النجمة تايلور سويفت في كسر الرقم القياسي الذي كان يحتفظ به النجم الأسطوري الراحل إيلفس بريسلي.

وذلك بعد أن نجحت تايلور في أن تحقق الاستمرارية كأكثر مغنية فردية تبقى لأكبر عدد من الأسابيع في صدارة ترتيب أكثر الفنانين استماعًا على مستوى العالم.

هذا الرقم القياسي حققته تايلور سويفت بعد بقائها في الصدارة لمدة تصل لـ 68 أسبوعًا متواصلًا.

قائمة أكثر 200 ألبوم استماعًا

كانت قد عادت النجمة تايلور سويفت لتتصدر قائمة أكثر 200 ألبوم استماعًا لمجلة "بيلبورد"، وذلك بفضل النسخة الخاصة المعدلة من ألبومها الجديد 1989.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الألبوم الجديد كانت قد طرحت منه نسخة تجارية للأسواق قبل أن تقوم تايلور سويفت بطرح نسختها الخاصة منه بعد تعديل الموسيقى به في بعض الاغنيات.

وسبق أن كشفت منصة البحث العالمية الشهيرة جوجل عن أكثر نجوم هوليوود الذين اجريت عنهم أكبر معدلات البحث على منصات التواصل الاجتماعي هذا العام.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، كان من أكثر الفنانين في هوليوود الذين أجري عنهم عمليات بحث خلال العام النجمة تايلور سويفت، وماثيو بيري، ومارجو روبي.

النجم شاه روخ

أيضًا كان النجم شاه روخ خان، ضمن أكثر الفنانين في معدلات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عام 2023 الجاري.

ووفق إنديا توداي، كانت أيضًا الممثلة الشابة كيارا ادفاني، أكثر فناني بوليوود من حيث معدلات البحث عنها على محرك بحث جوجل.

وعلى صعيد الأعمال السينمائية، كانت الريادة لفيلم Jawan، بين أكثر 3 أفلام بحثًا على جوجل في الهند.