انت الأن تتابع خبر تيم حسن يشوق الجمهور لشخصية تاج الدين الحمَّال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف النجم السوري تيم حسن عن طبيعة الشخصية التي يجسدها في مسلسل تاج بدور "تاج الدين الحمَّال"، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.



وشارك حسن متابعيه عبر حسابه في منصة "إنستغرام" صورتين وثقتا لقطات من أحداث العمل، ظهر في إحداها واقفًا على حلبة الملاكمة عاريَّ الصدر، فيما رفع كلتا يديه عاليًا مرتديًا قفازات الملاكمة، وملامح الإصرار بادية على وجهه.



واعتمد حسن إطلالة مغايرة عما اعتاد جمهوره عليها في أعماله السابقة، إذ ظهر بشاربين كثيفين وذقن خفيفة.



أما الصورة الثانية، فقد التقطت من الخلف، مستعرضة عضلات حسن وجسده الممشوق أثناء تحيته الجماهير.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع اللقطات، فكتبت إحداهن مشيدة: نجم عالمي وخطير كتير، حماس كبير لهالشخصية، بانتظار ابداعك يا نجم.



وأضاف آخر: كل التوفيق والنجاح للشخصية الجديدة ولمسلسلك الجديد تاج، انت دايما قد التحديات الجديدة. الصراحة ما تخيلت اشوفك ملاكم، فاجأتنا باختيارك.



وكان حسن قد شارك متابعيه صور له من كواليس المشروع، الذي يجمعه مع مواطنه النجم بسام كوسا، معلقاً "شامنا فرجة. مسلسل تاج رمضان 2024، زياد الخطيب، صباح إخوان، بسام كوسا، تيم حسن".



وتضمّنت الصور لقطة له وهو يقف الى جانب سيارة قديمة كانت رائجة في اربعينيات القرن الماضي، وهي الفترة الزمنية التي يتطرق إليها المسلسل .