انت الأن تتابع خبر إيمي سمير غانم.. تفاجئ الجمهور باختيارها للكوميديانة المفضلة لها مش هتصدق مين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 13 النجمة إيمي سمير غانم والنجم حسن الرداد ضمن عدد من النجوم المكرمين في هذه الدورة وتستمر فعاليات المهرجان حتى 14 فبراير الجاري وعقد أمس ندوة تكريم لهما وكشفا فيها العديد من الأسرار الشخصية والفنية.

تصريحات إيمي سمير غانم

كشفت النجمة إيمي سمير غانم خلال الندوة التي أقيمت أمس على هامش فعاليات المهرجان بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان عن الأدوار التي تريد تقديمها خلال الفترة المقبلة وأنها تتمنى تقديم دور باللهجة الصعيدية، وصرحت أن هذه هي المرة الأولى التي تزور فيها مدينة الأقصر، وأنها سعيدة لوجودها فيها، وظهرت إيمي وهي تمسك بحقيبة يد تضع صورة والدها الراحل سمير غانم عليها، تخليدا لذكراه. وتحدثت إيمي عن تأثير والدها النجم سمير غانم فيها فنيًا، قائلة: “والدي قامة كبيرة وأحبه وفي أغلب الأوقات أتحدث مثله، وكل من حولي يقولون لي إنني نسخة منه حينما أتحدث،وهو أمر يجعلها تشعر بالرضا والسعادة، خاصة أن والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز رحلا وتركا لها تركة كبيرة تتمثل في حب الناس

أقرب فيلم لـ قلب إيمي سمير غانم

أكدت إيمي، أنها تحب كل أفلامها، وكل الأعمال التي قدمتها قريبة منها،قائلة: “أحب فيلم “زنقة ستات” للغاية، ليس لوجود حسن الرداد معها فقط ولكن لأن المزاج العام للفيلم كان رائعا”.

من هي الفنانة الكوميديانة الأقرب لـ قلب إيمي غانم؟

كشفت إيمن أن الكوميديانة الأقرب إلى قلبها هي الفنانة الراحلة سهير البابلي وهي مرتبطة بها للغاية، وهي أكثر من يجعلها تضحك، ووصفتها بأنها “نمبر وان” الكوميديانات، رغم وجود ممثلات كثيرات يضحكها.

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