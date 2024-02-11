انت الأن تتابع خبر حيرتينا معاكي .. أنباء عن عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت ملكة الاحساس شيرين عبد الوهاب الترند الساعات الماضية بعد تردد أنباء عن عودتها لطليقها حسام حبيب وفشل قصة الحب الجديدة التي نشأت الفترة الماضية.

حقيقة عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تضاربت الأنباء حول عودة النجمة شيرين عبد الوهاب لطليقها حسام حبيب وذلك بعد طلاقها في نوفمبر الماضي بعد زواج خمس سنوات ولم يكن هذا الطلاق هو الأول بينهما وتم إعلان الاثنان انفصالهما في شهر نوفمبر عام 2021، وكانت شيرين قد دخلت في قصة حب قصيرة ولكنها انتهت سريعًا لتعود مرة أخرى لحسام وحاليًا يعيش الزوجان معا في فيلا بالتجمع الخامس ولم يصدر أي تعليق من الفنانة حتى الآن لم تنف أو تؤكد الخبر، وتداولت تلك الأنباء بعد ساعات قليلة من طرحها لـ أحدث أعمالها الغنائية بعد غياب طويل.

أغنية الذهب لـ شيرين عبد الوهاب

طرحت شيرين بعد غياب دام ثلاث سنوات أحدث أعمالها الغنائية والتى حملت عنوان «الدهب»، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما، وكان أخر أعمالها الغنائية أغنية وش حقيقي من فيلم لحم غزال للفنانة غادة عبد الرازق والذي عرض عام 2021.

حفل شيرين في بيروت

تستعد شيرين لإحياء أحدث حفلاتها في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 17 فبراير المقبل، وكان من المقرر أن تحيي الفنانة هذا الحفل الغنائي في بيروت نهاية شهر ديسمبر 2023 تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية 2024، وتم تأجيله وبدأت الشركة المنظمة للحفل، الترويج له، من خلال طرح البوستر الدعائي على مواقع السوشيال ميديا، ويحضر الحفل أكثر من خمسة آلاف شخص على خشبة مسرح ⁧‫الفوروم دو بيروت‬⁩.

أسعار تذاكر حفل شيرين