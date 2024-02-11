كيت هارينجتون وصوفي ترنر يتعاونان من جديد في فيلم سينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - يعود التعاون بين صوفي ترنر والنجم كيت هارينجتون، بعد آخر تعاون لهما في مسلسل صراع العروش، وذلك عبر عمل سينمائي جديد.

ووفق صحيفة ديلي ميل، المشروع السينمائي الجديد سيكون فيلم رعب، يطرح بعنوان The Dreadful.

ومؤخرًا كانت ظهرت الممثلة البريطانية الشابة صوفي ترنر في لقطات جديدة، أكثر وضوحًازمن موقع تصوير مشاهد فيلمها الجديد Joan، الذي تستوحى أحداثه من قصة حقيقية.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم، ظهرت بها صوفي، في اطلالة تنكرية، تعكس بها ملامح الشخصية التي تجسدها بالفيلم، وهي اللصة البريطانية الشهيرة جوان هاتينجتون.

توابع الطلاق

و كإجراء متوقع عقب انفصالها عن شقيق زوجها، قامت الممثلة صوفي ترنر بالغاء متابعتها لبريانكا شوبرا، زوجة شقيق زوجها السابق جو جوناس.

ووفق ديلي ميل، بريانكا المتزوجة من نيك جوناس، الغت صوفي ترنر الزوجة السابق لجو جوناس، متابعتها لها على منصات التواصل، مما يعزز من التأكيد على نهاية علاقة صوفي ترنر بأسرة جوناس برمتها، وأن قرار الطلاق لا رجعة فيه.

حياة تستمر

و تناست الممثلة البريطانية الشابة صوفي ترنر ما يحيط بها حاليًا من أزمات تسببت بها خطوة الانفصال عن زوجها جو جوناس، بعد ظهورها في روح معنوية مرتفعة خلال مشاهدتها لأحد مباريات كرة القدم الأمريكية.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور "ترنر" لمباراة لفريق كانساس سيتي شيفز، برفقة النجمة تايلور سويفت، التي كانت بدورها حاضرة للمباراة لتدعم حبيبها لاعب الفريق ترافيس كيلسي.