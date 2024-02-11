نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفل جديد يجمع بين أحمد سعد وأصالة.. (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتعاون الثنائي الفنان أحمد سعد والفنانة أصالة نصري، في حفلًا غنائيًا جديدًا في الكويت، يوم الأربعاء 14 فبراير تزامنا مع يوم عيد الحب، وذلك ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت.

أحدث أعمال أحمد سعد

وكانت آخر الأغاني الذي قدمها أحمد سعد أغنية "بعتذرلك"، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقى ومهندس الصوت يحيى مهدى.

يذكر أن أحمد سعد قام مؤخرًا بطرح أحدث أغانيه "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

كما طرح أحمد سعد أغنية "كله فالصو" مع بهاء سلطان وهي الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" للفنانة الكبيرة إسعاد يونس والذي طرح بدور العرض 4 يناير، ينافس في موسم منتصف العام أغنية "كله فالصو"، هى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى الجديد "عصابة عظيمة"، من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

أحدث أعمال أصالة

وطرحت الفنانة أصالة نصري مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية أغنية “عايشة حالة”، استكمالًا لنجاح ألبومها "لحقت نفسي"، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية، ليواصل حصد نجاح ألبومها، والأغنية من كلمات هانى رجب وألحان محمد عبيه وتوزيع أحمد ضياء.

وعلى صعيد آخر، حرصت النجمة أصالة، على إهداء جائزتها في حفل Joy Awards، لكل المطربات المحبات للموسيقى وخاصةً أنغام مؤكدة أنها تكن لها كل الاحترام والتقدير وأن صداقتهما قوية وهناك ذكريات كثيرة تجمعهما، وجاء ذلك بعد أن تصالحا خلال الأيام الماضية.

وقالت أصالة في تصريحات تلفزيونية لها:" أهديت جائزتي لـ أنغام لأن إحنا ياما سهرنا للصبح مع بعض، وكمان أهديتها لها ولكل المناضلات والمكافحات والمحبات للموسيقى، والملتزمات به الكيان الكبير الفن اللي ما في أفضل منه"

تفاصيل تكريم أصالة في حفل "Joy Awards"

و تم تكريم أصالة في حفل توزيع جوائز Joy Awards، بجائزة أفضل فنانة عن فئة الموسيقى، وسلمها الجائزة الفنان محمد عبده، وقالت أصالة نصري في كلمتها على مسرح Joy Awards:Joy Awards أعتبره نتاجًا للنهضة الثقافية والفنية في المملكة العربية السعودية، وشملت كل أوجه الحياة، وأنا اتعلمت من السعودية أبدأ من أول وجديد، وأنا بدأت من أول موسم الرياض.