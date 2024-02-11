أبرز أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل " حدوتة منسية "

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل " حدوتة منسية " بطولة النجمة سوسن بدر، بمشهد فلاش باك من أحداث الماضي حيث عرض عليها الزواج من صاحب الفيلا التي تعمل بها مربية للأبناء ولم يرزقها الله بالإنجاب، وتعترف له بأنها تبنت " نوح " وليس إبنها.

سوسن بدر تتعرض للإهانة

وفي مشهد آخر تتعرض سوسن بدر للاهانة من زوجة أنها التي لم تنجب مما ارغمت زوجها على الإنجاب بايجار الرح فقرر أن يتزوج السيدة التي وافقت بإيجار الرحم،ووجدت سوسن بدر تهتم بزوجة ابنها الثانية مما أشعلت نيران الغيرة في قلبها.

محمود حجازى يطلب مساعدة محمد علي رزق ويتفاجئ بظهور عبير صبري

ويزور " عمر " محمد علي رزق الذي يجسد دور طبيب، أخيه " نوح " محمود حجازي الذي ترك المنزل واعتقدوا أنه في هجرة لايطاليا ولكنه استقر في دمياط ويطلب من الدكتور عمر أن يساعده بمبلغ من المال لينقذ مصنع الحلويات الذي يملكه الفنان أحمد صيام، ثم يجد " دهب " عبير صبري " تكتشف مكانه وتطلب منه العودة لأهله لكنه يرفض.

طارق صبري يستمر في خيانته

أما يوسف " طارق صبري " مازال يخون زوجته وعلاقته مستمرة مع زوجة صديقه وتحاول زوجة يوسف أن تكشف معرفتها له بالحقيقة بعد أن وصلت لموقع خيانته إلا أنها ترجع في قرارها خوفا من خسارته.



أحمد فهيم يستمر في تدمير أبناء سوسن بدر

وفي مشهد آخر، تعلم سوسن بدر بأن أحمد فهيم السبب وراء كوارث أبناءه منها سرقة اعلان طارق يوسف وسرقة أجهزة مركز تجميل ريم سامي لذلك تحاول التقرب من أبناءنا والاطمئنان عليهم عبر تطبيق الواتساب.

الزوجة الثانية ل محمد علي رزق في حالة مرضية

وفي نهاية الحلقة تتشاجر زوجة الابن مع سوسن بدر مرة أخرى وتعايرها بعدم الإنجاب ثم تجد الزوجة الثانية في حالة مرضية وإغماء.



نجوم مسلسل حدوتة منسية

يشارك في مسلسل "حدوتة منسية" بجانب النجمة سوسن بدر كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.

قصة مسلسل “حدوتة منسية”

وتدور أحداث مسلسل “ حدوتة منسية ” في إطار اجتماعي تشويقي شعبي حوّل العلاقات الاجتماعية وحالة الصراع التي تشهدها العائلات خاصة بين الأخوات، وعن طريقة تعامل الوالدة مع هذه المشاكل وكيف يؤثر كل هذا على تعامل الأشقاء سويًا، وتتصاعد الأحداث حتي يحدث صراعات بين الجميع.