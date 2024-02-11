نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من محمود عامر بعد زواجه بعمر الـ69: السن رقم في البطاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام الفنان محمود عامر حفل زواجه أمس مع الدكتورة رشا فرج، وهي شابة خارج الوسط الفني، في جو عائلي دافئ. وعبر عامر عن فرحته الكبيرة بالزواج، مؤكدًا أن تدبيرات الله سبحانه وتعالى تفوق بكثير على تدبيرات الإنسان، معبّرًا عن حالة رضا كبيرة بعد تعرفه على رشا وكيف ساعدتها في تجاوز فترة صعبة شعر فيها بحزن شديد.

وفيما يتعلق بفارق السن بينهما، أكد عامر أن العمر مجرد رقم في البطاقة وأنه لا يولي اهتمامًا لتلك الأمور. أشار إلى أن الحب والعشرة والزواج يبنى على المودة، وليس على فارق الأعمار، حيث قال: "أحيانًا تكون المرأة كبيرة في العمر ولكن عقلها صغير، والعكس صحيح. لذا، لا أعتبر هذا النوع من الانتقادات محل رد من جانبي."