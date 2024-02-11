نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب ضعف الإيرادات.. 3 أفلام مهددة بالسحب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت السينمات العديد من الأفلام خلال الفترة الماضية، وأصبح ثلاثة أفلام منهم مهددة بالسحب من السينمات بسبب ضعف الإيرادات، وفي السطور التالية نرصد أسماء وتفاصيل هذه الأفلام.

فيلم “شماريخ”

حقق 27 مليون و650 ألف جنيه، منذ طرحه في السينمات ومع مرور الوقت بدأ في التراجع بقائمة الإيرادات اليومية، وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، وسامي مغاوري، وآدم الشرقاوي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وكان الفيلم بمثابة آخر ظهور سينمائي للفنان مصطفى درويش الذي توفي بشكل مفاجئ قبل استكمال تصوير مشاهده.



قصة شماريخ



ودارت أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الأكشن والرومانسية، حيث يصطدم شاب يسعى جاهدًا لأن يجعل والده يعترف به باعتباره ابنًا شرعيا له، وفي مقابل ذلك يضطر للتعاون معه في أعمال مخالفة للقانون، وتحدث أزمة كبيرة عندما يقف الحب حائلا بينه وبين رغبة والده الأخيرة.



فيلم "ليلة العيد"

جاءن إيراداته على مدار 17 يوم عرض، نحو 633 ألف جنيهًا منذ عرضه في السينمات، والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا المجتمعية من بينها "زواج القاصرات" و"ختان الإناث"، وغيرها، خصوصًا فيما يتعلق بمراحل الطفولة والمراهقة، حيث تدور أحداثه في إطار ليلة واحدة.

أبطال فيلم “ليلة العيد”

فيلم “ليلة العيد” يضم نخبة من نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من يسرا، نجلاء بدر، عبير صبري، ريهام عبدالغفور، هنادي مهنا، مايان السيد، غادة عادل،، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، سميحة أيوب، وآخرين من تأليف أحمد عبد الله، اخراج سامح عبدالعزيز.

فيلم “عادل مش عادل” حقق على مدار 17 يوم عرض نحو 813 ألف جنيهًا، وجاء ترتيبه بقائمة الإيرادات اليومية في المركز الـ11 قبل الأخير.