نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظافر العابدين: لاأهتم بالفشل في حد ذاته المهم أكون بذلت مجهودي كما يجب أن يكون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد النجم ظافر العابدين على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، عما إذا كان قد مر بأزمة منتصف العمر، فأجاب:“ يمكن عديت ومش عارف، أي أزمات في حياة الانسان طبيعية ويجب أن نقبل أن حياة الانسان ليس كلها بهجة وسرور”.



وتابع خلال لقاءه عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :"كل يوم الصبح بيكون عندي شغف والأهم التجديد".

فرصة ظافر العابدين

وأكد ظافر العابدين أنه في بداية حياته كان يحلم مثل أي فنان أن يقدم حلقة واحدة في عمل درامي في بريطانيا، وأنه نال هذه الفرصة، مُضيفًا:“في بداية حياتي وده حلم لأي فنان أن يحصل على حلقة واحدة من عمل درامي في بريطانيا وأنا نلت هذه الفرصة وقدمت 64 حلقة في مسلسل إنجليزي ورغم أنها فرصة العمر لكني ذهبت للمنتج وأخبرته بعدم رغبتي في التجديد”.

مغامرة وشغف ظافر العابدين

وواصل: " كنت محتاج مغامرة جديدة وسار الأمر في حياتي الفنية كلها التجديد ضررة ماينفعش بس فكرة اشتغل علشان أشتغل لازم شيء جديد ينشط الشغف لدى الإنسان وهو عنصر مهم بالنسبة لي سواء تحدي لغة أو إخراج أو كتابة أو تمثيل.

ورد ظافر العابدين على سؤال لميس الحديدي عما يفعله في حالة الفشل، فقال:" تعلمت أن أول شيء لايوجد توقع ولكن اؤمن أن كل مشهد وكل جملة وكل لحظة يجب أن أكون في أحسن وضع، لكن سؤال هل العمل ناجح أم فاشل؟ أعجب الجمهور أو لم يعجبه؟ خارج حساباتي.

مميزات الفشل من وجهة نظر ظافر العابدين

واستطرد: " مش مهم الشغل في حد ذاته المهم أكون بذلت المجهود اللازم ومررت بمرحلة فشل لسنوات ورا بعضها قبل مرحلة التمثيل عبر مغامرات لكن الفشل ميزته في التعلم والتحسن والخروج من منطقة الرفاهية يمكن قبوله بهدوء تام "

اختيار ظافر العابدين للأدوار

وعن وجود دور ندم عليه قال: "لا في الأدوار عندما يكون الاختيار في وقت معين وظروف معينة وفي زمانه سهل الإنسان يقول يارتني ما دام إخترت يبقى خلاص كان في وقته مهم لمكانة معينة أو احتياج ماي هكذا الأمور.. منحبش الندم ولا الرجوع للخلف".

وأكد ظافر العابدين على أنه قبل أدوارًا في بداية مسيرته الفنية بسبب حاجته للأموال، قائلًا:“أكيد قبلت في مسيرتي أنا شخص لدي احتياجات وظروف خاصة في بدايتي”.

