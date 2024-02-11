الليلة.. صالون الأوبرا الثقافي يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الثقافة المصرية احتفالاتها بذكرى الإسراء والمعراج حيث تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر صالونًا ثقافيًا يستضيف الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الافتاء ويديره عمرو خليل ويتخلله عدد من الابتهالات والتواشيح يؤديها المنشدان محمود هلال ومحمود حمدى خليف وذلك في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد 11 فبراير الجاري على المسرح الصغير.

إحياء عازفة الهارب منال محي الدين حفل جديد بالمسرح الصغير

من ناحية أخرى، تحيي عازفة الهارب العالمية منال محي الدين بمشاركة عازفة الفلوت هدي عبد العظيم حفلًا موسيقيًا غد يوم الإثنين الموافق 12 فبراير، علي المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من المؤلفات الموسيقية العربية والعالمية من القطع الكلاسيكية إلي المعاصرة.

نبذة عن عازفة الهارب منال محي الدين

يذكر أن منال محي الدين من عائلة فنية، تم تعيينها في عام 1987، كمساعد تدريس في الأكاديمية، ومن خلال لعبها استطاع لفت انتباه الناس إليها وبناء قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي، وكما مثلت منال مصر في العديد من المهرجانات، وأبرزها افتتاح الجناح المصري الجديد في متحف اللوفر بباريس عام 1997.



قدمت عازفة القيتار المشهورة منال الكثير من المعزوفات الفنية الرائعة، حيث أن الكثير من هذه المعزوفات نالت إعجاب العديد من الناس المحبين للموسيقى، وتعتبر منال من الشخصيات البارزة في المجتمع، كما أنه تم تعيينها معيدة بالأكاديمية، فاستطاعت أن تُكون قاعدة أكاديمية كبيرة في العالم العربي.



كما شغلت منال محي الدين بعض الأعمال حيث قامت بافتتاح جناح مصري جديد لها في متحف اللوفر، وكان ذلك في عام 1997م، وكما أنها مثلت العديد من المهرجانات الدولية والمحلية المتنوعة عبر الكثير من الدول العربية والعالمية