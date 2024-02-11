مسرح المواجهة والتجوال يختتم المرحلة الرابعة من جولاته بقرى حياة كريمة في 3 محافظات

القاهرة - محمد ابراهيم - اختتم مسرح "المواجهة والتجوال" التابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، المرحلة الرابعة من جولاته بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك في إطار خطة أنشطة وزارة الثقافة.

أبرز العروض المسرحية



حيث تم تنفيذ 120 ليلة عرض مسرحي، في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وشارك بها العديد من عروض البيت الفني للمسرح منها "عفركوش" من إنتاج المسرح القومي للأطفال، و"نجوم من خشب" و"أكتوبر الذهبي" من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، "ليلة القتلة" من إنتاج مسرح الطليعة، بالإضافة إلى "١٠١ عزل" و"توتة توتة" من إنتاج فرقة المواجهة والتجوال.

أبرز العروض بمحافظتي أسيوط وقنا



وخلال شهر فبراير الجاري، تم تقديم ١٠ ليالي عرض في ٨ قرى بمحافظتي أسيوط وقنا منهما عرضين أقيما على مسرحي قصر ثقافة قنا وأسيوط، وجابت الفرقة بمحافظة قنا، قرى: المعن، الطويرات، الترامسة، البياضية، وقصر ثقافة قنا، أما محافظة أسيوط فتم تقديم العروض بقرى "بني مر، نجع السبع، مسرع، بني غالب، العصارة".



مسرح المواجهة والتجوال بمحافظة المنيا

يذكر أن المشروع جاء في وقت سابق بـ 6 قرى بمحافظة المنيا وهي: بني موسى، ابيوها، أبو قرقاص البلد، البدرمان، عزبة التل، والرحمانية، كما يستهدف المشروع خلال الفترة المقبلة زيارة المحافظات الحدودية ومنها "شمال سيناء، الوادي الجديد، والبحر الأحمر" إلى جانب محافظتي الفيوم وسوهاج.

