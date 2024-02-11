شاهد.. درة تغازل متابعيها في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة درة متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل إطلالة درة



وظهرت درة وهي ترتدي فستان كات باللون الأبيض، ونسقت تسريحة شعر قصيرة، ومكياجًا هادئًا، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.



مشاركة درة في مسلسل “إثبات نسب”



وفي سياق آخر، بدأت درة تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “إثبات نسب”، والذي يعيدها للبطولة المطلقة الرمضانية التي قدمتها من قبل في عدة أعمال منها الشارع اللي ورانا وبلا دليل، وأفلام جدران والمعدية وآخرها مسلسل المتهمة الذي أشاد به الجمهور والنقاد، وهو من تأليف محمد ناير ويشاركه في كتابة السيناريو صاحب القصة جمال رمضان، وإخراج أحمد عبده.

ويتناول المسلسل قضية اجتماعية بشكل درامي مشوق، وتلعب فيه درة دور معيدة في كلية الصيدلة، والمسلسل يشاركها في بطولته صدقي صخر، محمود عبد المغني، نبيل عيسى، هند عبد الحليم، محسن محي الدين، فتوح أحمد، نهال عنبر، إسلام جمال، ولاء الشريف، لبنى ونس.



مشاركة درة في "الذنب"



على صعيد آخر، أوشكت درة على الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد "الذنب"، والذي تتقاسم بطولته مع النجم هاني سلامة وسيتم عرضه على إحدى المنصات قريبًا.