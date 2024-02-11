فن ومشاهير

مواهب أوبرا الإسكندرية تحتفل بعيد الحب

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواهب أوبرا الإسكندرية تحتفل بعيد الحب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى رعاية الواعدين فى مختلف مجالات الإبداع تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا للدارسين بمركز تنمية المواهب بالإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك في السابعة مساء الإثنين 12 فبراير بمسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية".

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مركز تنمية المواهب 
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مركز تنمية المواهب 
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مركز تنمية المواهب 
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مركز تنمية المواهب 
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مركز تنمية المواهب 
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مركز تنمية المواهب 
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مركز تنمية المواهب 

برنامج الحفل 

 

يأتي الحفل بمناسبة عيد الحب ويتضمن عدد من الفقرات لفصل الجيتار  تدريب الدكتور أحمد عبد الرحمن ومقتطفات من أشهر الباليهات العالمية والرقصات الروسية وميدلى الجيبسي لفصل الباليه تدريب الدكتور شريف الجندي.

نبذة عن مركز تنمية المواهب 

 

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم اقساما متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.

أعمال أخرى للأوبرا

 

تواصل الثقافة المصرية احتفالاتها بذكرى الإسراء والمعراج حيث تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر صالونًا ثقافيًا يستضيف الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الافتاء ويديره عمرو خليل ويتخلله عدد من الابتهالات والتواشيح يؤديها المنشدان محمود هلال ومحمود حمدى خليف وذلك في السابعة مساء اليوم الأحد 11 فبراير على المسرح الصغير.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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