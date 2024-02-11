نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على أبرز أفيهات علاء ولي الدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف في مثل هذا اليوم ذكرى وفاة الفنان علاء ولي الدين الذي رحل يوم 11 فبراير عام 2003 في العيد، وشارك علاء ولي الدين في عشرات الأفلام منذ أواخر التسعينيات وحتى أوائل الألفينات والتي من أبرزها:" حرب الفراولة، المنسي، النوم في العسل، عبود على الحدود، الناظر، حلق حوش، ابن عز"، كما شارك في عدة مسرحيات منها "لما بابا ينام، الابندا"، وسيت كوم " أنت عامل ايه " ومن الفوازير " أبيض وأسود.. تاني "، وفي كل فني ترك عدد من الافيهات التي لم ينساها المشاهد، لذلك نستعرض أبرز افيهاته في السينما المصرية والتي حققت نجاح كبير ومازالت رواد التواصل الاجتماعي يشاركوها حتى وقتنا الحالي.

أفيهات فيلم الناظر

ومن أشهر الإفيهات بفيلم "الناظر" والتي أطلقها علاء ولي الدين، منها "جايب لي ورد وأنا مفطرتش من الصبح"، "يا عيني على الحلو لما تبهدله الأيام"، "موت بغيظك أنا حلوة وزي القمر"، "والله لا أضربها على بقها"، "اعمل نفسك ميت"، "كابتن هو كله ضرب ضرب مفيش شتيمة"، "لمبي شهادة وفاة بابا أهي"، "صيعنّي يا عاطف"، "ممكن نقف 50 دقيقة حداد على روح بابا"، "مفرقتش لولو من أبولو"، "بلاش كده يا أستاذ سيد".

يذكر أن فيلم " الناظر " عرض عام 2000، إخراج شريف عرفة، جسّد خلاله علاء ولي الدين، ثلاثة شخصيات منها الأب "عاشور"، والأم "جواهر"، والابن "صلاح الدين".



أفيهات فيلم" عبود على الحدود"

من أشهر المواقف الكوميديا التي أطلقها علاء ولي الدين، في "عبود على الحدود"، "أم عبير إنت جاي تخطب"، "عايزين كشكول المحاضرات بتاع عبير"، "هنيّم الأولاد وأجيلك"، "قولي عملك إيه كبدي"، "عندي التصاق ومستني القومسيون"، "الفاتحة مش حافظينها".



يذكر أن فيلم "عبود على الحدود" عرض عام 1999، إخراج شريف عرفة، جسّد خلاله الفنان علاء ولي الدين، دور "عبود"، الشاب الممتلئ، ينجب أبيه ولدًا من زوجة أخرى، ثم يدخل "عبود" الجيش بسبب إنجاب والده، ويعمل على الحدود مع زملائه كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي، محمود عبدالغني.