نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع تغازل متابعيها في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة حنان مطاوع



وظهرت حنان مطاوع في الصور وهي مرتدية بالطو باللون الأسود، وبوت باللون الرمادي، ونسقت مكياجًا يتناسب مع إطلالتها، وعلقت على الصور قائلة: "الحب جميل ربنا يسعد أيامنا جميعًا"، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.

أحدث أعمال حنان مطاوع

وأطلت حنان مطاوع في مسلسل “جولة أخيرة” بشخصية زوجة أحمد السقا التي انفصل عنها في مرحلة من حياته بالرغم من الحب الذي جمعهما، وذلك بعد توقفه عن ممارسة رياضة MMA، وكان ظهورها مميزًا بالرغم من صغر مساحته، وكان مؤثرًا في الأحداث.

وتعكف حنان مطاوع علي التحضيرات الاخيرة لفيلم "هابي بيرث داي"، لتبدأ تصوير مشاهدها، والفيلم يضم عدد من نجوم الوسط الفني حيث يشارك حنانم طاوع البطولة كلًا من الفنانين نيللي كريم، وشريف سلامة، وهو من تأليف محمد دياب، وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.

آخر أعمال حنان مطاوع

ويذكر أن عرض مؤخرًا لحنان مطاوع مسلسل صوت وصورة والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميدياومخاطرها والذكاء الاصطناعي، حول رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عننفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـحنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي،ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفيعبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتلالحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

صوت وصورة مسلسل من بطولة: حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، عماد صفوت،صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدةللخدمات الإعلامية.



آخر أعمال حنان مطاوع في رمضان 2023



وأيضًا شاركت في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل وعود سخية، تأليف وإخراج أحمد صبحي، وشارك في العمل كل من محمدالصاوي، نبيل نور الدين، مروة أنور، صفاء الطوخي وآخرين، كما شاركت في مسلسل سرة الباتع، بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني إخراج خالد يوسف، وشارك في العمل كل من حسين فهمي، هالة صدقي، ريم مصطفى، أحمد عبدالعزيز، أحمد وفيق، منة فضالي، خالدأنور، ندى موسى، خالد الصاوي، صلاح عبدالله، محمود قابيل.