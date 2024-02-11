أحمد جودة - القاهرة - مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147 مترجمة للعربية hd

تابعوا الحلقة 147 من مسلسل "المؤسس عثمان" بجودة عالية على موقع Dailymotion والقنوات الناقلة. يعتبر هذا المسلسل من بين أبرز المسلسلات التاريخية التركية التي ينتظرها عشاق الدراما التركية، خاصةً بعد عرض الحلقة 147 يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024. في هذه الحلقة، تتجدد الصراعات بشكل كبير بعد أحداث الحلقة 146، التي سنلخصها في السطور التالية.

أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقه 147

وشهدت حلقة 147 من مسلسل "قيامة عثمان" لقطات حماسية تعكس الصراعات المشتعلة منذ نهاية الحلقة السابقة رقم 146. في تلك الحلقة، أنهى عثمان حكم المغول وقضى على المغولي كوروجلو خان، وكشف ألعاب يعقوب وعائلته بغية الإطاحة به من بين أسياد الأتراك. كما تجلى الصراع الحاد بين بطل المسلسل عثمان ويعقوب، وكذلك بين البيزنطيين والمغول.

وتناولت الحلقة أيضًا حديثًا بين عثمان وعائلته ومحاربيه، حيث تم عقد اجتماع لتوضيح الأوضاع في الدولة العثمانية. وتناولت الأحداث قدوم المغول إلى يني شهير بغرض الحصول على الأميرة لتكوين تحالف مع البيزنطيين. كما قدم عثمان إفصاحًا لقبيلته حول مقتل يعقوب وأحداث أخرى مهمة.

تابع مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147 مترجمة للعربية hd على موقع Dailymotion والقنوات الناقلة

تردد قنوات عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147

وبعد متابعة أحداث الحلقة 147 التي عرضت في يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير، يبحث العديد من عشاق المسلسلات التركية عن تردد القنوات الناقلة لمسلسل "عثمان". يتم عرض المسلسل على قناة ATV في المواعيد المحددة كل أسبوع يوم الأربعاء الساعة 8:00 مساءً. تمت إعادة الحلقة على قناة دوت الخليج الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 11:00 مساءً، وتفاصيل التردد كالتالي:

1- تردد قناة ATV:

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 12034.

2- تردد قناة دوت الخليج الجزائرية: