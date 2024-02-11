نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوبرا تحيي ذكرى رحيل أم كلثوم في بهجة الروح بدمنهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن الفعاليات المتميزة التي تقدمها وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وفي إطار نشاطها الثقافي والفكري تتواصل الأمسيات التي تحمل عنوان بهجة الروح ويعدها ويقدمها الشاعر محمد بهجت، تعقد ندوة بمناسبة ذكرى رحيل كوكب الشرق ام كلثوم ويتخللها فقرات فنية لكورال الغناء العربى التابع لمركز تنمية مواهب أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو الدكتور محمد حسني وذلك في السابعة مساء الإثنين 12 فبراير بأوبرا دمنهور .

فعاليات شهر فبراير

يشار أن دار الأوبرا المصرية خصصت عدد من الفعاليات خلال شهر فبراير لإحياء ذكرى رحيل أم كلثوم التي تعد أحد أهم الشخصيات البارزة في تاريخ الفنون المصرية والعربية وجزء أصيل من تاريخ مصر الثقافي والحضاري.

أمسية مع شعراء دمنهور

يذكر أن عقدت أمسية مع شعراء دمنهور بمشاركة محمد عسكر، سامح رخا، محمود عبد المنعم، مها الغنام، أحمد حمزة، وتخللها فقرة فنية يؤديها ابراهيم نصير فى الشهر الماضي بمسرح أوبرا دمنهور، ويأتي ذلك استمرارًا لفعاليات وزارة الثقافة المتنوعة وضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

احتفال أوبرا دمنهور باليوم العالمي لذوي الهمم

احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لذوي الهمم، حيث أقام حفل لمركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور تحت إشراف الدكتورة هدى حسني فصلى البيانو تدريب وقيادة عمر فاروق والغناء العربي تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني بمشاركة الطلاب ذوى القدرات الخاصة تدريب ميرفت همام سعيا لدمجهم بشكل طبيعي فى المجتمع على مسرح أوبرا دمنهور.