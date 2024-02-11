تعرف على موعد جنازة وعزاء والدة سما إبراهيم

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة سما إبراهيم، عن موعد جنازة وعزاء والدتها الراحلة الحاجة رشيدة علي التي رحلت صباح اليوم، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على جثمانها بعد صلاة العصر من مسجد العمري، وسوف يتم دفنها بمقابر عامود السواري بالإسكندرية، أما العزاء فسيقام بعد صلاة المغرب بالقاعة الخارجية بمسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل.

إعلان سما إبراهيم خبر وفاة والدتها

ومن جانبه، أعلنت الفنانة سما إبراهيم عن وفاة والدتها عبر صفحتها الشخصية علي موقع الفيس بوك وكتبت: أمي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ارجوكم.. الدعاء.

وفور مشاركة المنشور انهالت عليها التعليقات من قبل الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات:" ربنا يصبرك على فراقها، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب"، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال سما إبراهيم

يشار أن آخر أعمال الفنانة سما إبراهيم، هو فيلم “مقسوم"، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.



أبطال فيلم" مقسوم "

فيلم "مقسوم" يضم مجموعة من النجوم أبرز هم ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي. وظهر خلال التريلر الرسمي للفيلم العديد من ضيوف الشرف مثل السيناريست تامر حبيب والنجم محمد ممدوح والنجمة ثراء جبيل والمخرج الكبير هاني خليفة.

