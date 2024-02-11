نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم خلف الكاميرا.. أبرز المخرجين المشاركين في الماراثون الرمضاني 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك عدد كبير من المخرجين المميزين في مسلسلات رمضان المقبل 2024، حيث معظم أعمالهم الفنية لها بصمة كبيرة وتحقق نجاح واسع لدى الجمهور، لذلك نستعرض أبرز أعمالهم الدرامية المقرر عرضها في السباق الرمضاني 2024.



مسلسل أشغال شقة

بدأ المخرج والمؤلف خالد دياب تصوير مشاهد مسلسل "أشغال شقة" المقرر عرضه في رمضان القادم والعمل من بطولة أسماء جلال وهشام ماجد وشيرين ومصطفى غريب وسلوى محمد علي ومن تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

والمسلسل تدور أحداثه في اطار اجتماعي كوميدي ويلعب الفنان هشام ماجد دور طبيب شرعي ومتجوز من أسماء جلال اللي بتجسد دور مذيعة.

المخرج خالد دياب

مسلسل كوبرا

كما يواصل المخرج أحمد شفيق تصوير مسلسل "كوبرا" مع النجم محمد إمام والعمل مكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه في رمضان 2024 على شاشة mbc، ويضم العمل عدد من النجوم منهم: مجدي كامل وأحمد كزبرة ومحمود عبد المغني ومحمود البزاوي وأحمد عبد الحميد وأيمن عزب وصفاء الطوخي ودنيا ماهر وأحمد فتحي وألحان المهدي وتأليف أحمد أبو زيد.

المخرج أحمد شفيق

مسلسل إمبراطورية ميم





ويواصل المخرج محمد سلامة تصوير مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوي والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب إحسان عبدالقدوس وهذا العمل التعاون الثاني بين محمد سلامة وخالد النبوي بعد نجاح مسلسل " راجعين يا هوى" الذي حقق نجاح كبير في رمضان 2022.

مسلسل" امبراطورية ميم "سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، بطولة كل من: خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، نور النبوي، إلهام صفي الدين.

المخرج محمد سلامة

مسلسل المعلم



كما ينتهي المخرج مرقس عادل من انتهاء تصوير مسلسل " المعلم " بطولة النجم مصطفى شعبان المقرر عرضه في رمضان 2024، وختم المخرج مرقس عادل تصوير مشاهد الصيد والميناء بمدينة السويس، ثم عاد للقاهرة لاستكمال التصوير داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

مسلسل "المعلم" من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم.

المخرج مرقس عادل

مسلسل الكبير أوي

كما يواصل المخرج أحمد الجندى أعمال المونتاج لمشاهد مسلسل" الكبير أوي" الجزء الثامن الذي تم تصويره بموقع المزاريطة.

ويشارك في الجزء الثامن كل من: أحمد مكي،ورحمة أحمد وبيومي فؤاد،ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، وسماء إبراهيم، وحسين حجاج، وحاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عزالدين.

المخرج أحمد الجندى

مسلسل محارب

تواصل المخرجة شيرين عادل تصوير مسلسل "محارب" المقرر عرضه في رمضان المقبل، بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وسلوى عثمان ومحمود البزاوي ومنة فضالي وماجد المصري وكريم عفيفي وتامر عبد المنعم ونرمين الفقي ومن تأليف محمد سيد بشير.

المخرجة شيرين عادل

مسلسل العتاولة

يستكمل المخرج أحمد موسى تصوير مسلسل "العتاولة " للعرض في رمضان المقبل بطولة كل من: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، هدى الإتربي، صلاح عبد الله، ميمي جمال، زينة، سامي مغاوري، مؤمن نور، مريم الجندي، والعمل من تأليف هشام هلال.

المخرج أحمد خالد موسى

مسلسل كامل العدد الجزء الثاني

يواصل المخرج خالد الحلفاوي، تصوير مسلسل "كامل العدد" الجزء الثاني بعد نجاح الجزء الأول وأحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد بطولة كل من: شريف سلامة ودينا الشربيني وآية سماحة وأحمد كمال وأحمد جمال سعيد وجيهان الشماشرجي والفنانة القديرة إسعاد يونس ومن تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش.

خالد الحلفاوى

مسلسل بيت الرفاعي

يواصل المخرج أحمد نادر جلال تصوير مسلسل " بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف، إضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا، ومن تأليف بيتر ميمي، والعمل أحداثه اجتماعي شعبي في منطقة نزلة السمان وحول تجارة الآثار.



أحمد نادر جلال

مسلسل فراولة

كما يواصل المخرج مروان عبد المنعم تصوير مسلسل "فراولة " مع النجمة نيللي كريم ويشارك في العمل نخبة من النجوم أبرزهم: صدقي صخر ومصطفى خاطر وأحمد فهيم وشيماء سيف وعلا رشدي ودنيا سامي، من تأليف محمد سليمان عبد المالك.

والعمل مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وتجسد نيللي كريم شخصية ابنة بواب عمارة في الزمالك، وحياتها تتحول من قارئة فنجان إلى خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر.