نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. عمرو عبد العزيز يحيي ذكرى وفاة علاء ولي الدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان عمرو عبد العزيز، على إحياء ذكرى وفاة الفنان الراحل علاء ولي الدين، وطالب جمهوره بالدعاء له، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

منشور عمرو عبد العزيز

شارك الفنان عمرو عبد العزيز، جمهوره بصورة الفنان الراحل علاء ولي الدين، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" النهاردة ١١فبراير الذكرى الـ21 لحبيبي وصاحب القلب الطيب علاء ولي الدين الله يرحمه ويحسن إليه ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، أسألكم الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة".

تعليقات الجمهور على منشور عمرو عبد العزيز

وفور مشاركة المنشور، حرص عدد كبير من الجمهور على الدعاء له، وكانت من بين أبرز التعليقات:" الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب، ربنا يغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين"، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال عمرو عبد العزيز المسرحية

ويذكر أن آخر أعمال عمرو عبد العزيز مسرحية "أنستونا "يشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين، أبرزهم دنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، وسامي مغاوري، وعمرو عبدالعزيز، ومريم السكري، وبسنت صيام، وهي من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج خالد جلال، وتعرض حاليا في موسم الرياض، وقد حققت نجاحات واسعة ومازالت تستمر بهذه النجاحات.



آخر أعمال عمرو عبد العزيز الدرامية



والجدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو عبدالعزيز هو مسلسل "طير بينا ياقلبى" الذي عرض على شاشة on، ودارت أحداثه حول قرار عائلة ثرية بإنشاء مدرسة "إنترناشونال" بسبب استغلال المدرسة التي تدرس فيها طفلتهم، ويستعرض العمل العديد من المشاكل التي تواجه الطلاب، والمنظومة التعليمية بوجه عام، كما يلقى الضوء على مافيا المدارس وصراعات بيزنس التعليم في إطار اجتماعي كوميدي.

