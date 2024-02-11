نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات رمضان 2024... دياب يبدأ تصوير مسلسل "مليحة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الفنان دياب اليوم، تصوير أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم مسلسل مليحة"، والعمل من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة ds، حيث كان فريق العمل قد بدأ تصوير المسلسل الأسبوع الماضي بدونه.



أبطال مسلسل "مليحة"

مسلسل مليحة بطولة محمد دياب، وأمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، أشرف زكي، وكوكبة كبيرة من النجوم والنجمات الشباب، وتؤدي أمين دور سيدة تدعي حنان والدة كل من "دياب، وأمير المصري" خلال أحداث الذي يتولي إخراج المخرج الكبير عمرو عرفة.

مسلسل "مليحة" المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، والذى يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول القضية الفلسطينية، من إخراج عمرو عرفة، وتأليف رشا عزت الجزار.

آخر أعمال دياب

والجدير بالذكر آخر أعمال دياب مسلسل "تحت الوصاية" مع النجمة منى زكى، وشارك في بطولة العمل رشدى الشامى، خالد كمال، على صبحى، أحمد عبد الحميد، ومها نصار، وآخرون، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب – سعدى جوهر، وقد تصدر المسلسل الترند فور عرضه وحاز على إعجاب الجمهور.

