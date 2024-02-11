نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحجار يستعرض أعمال عبد الوهاب في أول عروض 100 سنة غنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وبمناسبة عيد الحب تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع مع النجم على الحجار أولى فعاليات المشروع الفنى 100 سنة غنا في الثامنة مساء الأربعاء 14 فبراير على المسرح الكبير.

مشروع ١٠٠ سنة غنا

مشروع ١٠٠ سنة غنا

مشروع ١٠٠ سنة غنا

مشروع ١٠٠ سنة غنا

مشروع ١٠٠ سنة غنا

مشروع ١٠٠ سنة غنا

وقد أعلنت دار الأوبرا المصرية نفاذ تذاكر الحفل مما يؤكد تطور الوعي الفني للمجتمع والرغبة في الاطلاع على نوادر التراث الموسيقي والغنائي المصري والعربي الذي يعد أحد مفردات الهوية.

يشار أن أول عروض 100 سنة غنا يضم مختارات من أهم وأشهر أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها كان أجمل يوم، خايف أقول، يا ورد مين يشتريك، عاشق الروح، يا مسافر وحدك وغيرها إلى جانب معلومات وتسجيلات نادرة فى شكل غنائى درامي استعراضي من اخراج عصام السيد، إعداد الكاتب الصحفى أيمن الحكيم ويشارك خلاله ضيف الشرف النجم محمد الحلو، ميدو عادل ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية احمد عفت، نهاد فتحي، أسماء كمال بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام جبر وتصميم الاستعراضات رجوى حامد، الديكور محمد الغرباوي والإضاءة ياسر شعلان وشاشات محمد عبد العظيم.

نبذة مشروع ١٠٠ سنة غنا

جدير بالذكر أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربي وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة في شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية في مجال الموسيقى والغناء وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث الموسيقى العربى والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.