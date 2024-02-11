نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلف "ولاد رزق 3" ينشر كواليس جديدة من التصوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف المؤلف صلاح الجهيني عن كواليس جديدة من فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك.

وكتب:" ولاد رزق ٣، تايسون يتحدى تايسون"

وذلك في إشارة عن إنضمام الفنان محمد ممدوح الجزء الثالث من الفيلم والذي يحمل اسم "القاضية"، وخاصة بعد نجاحه في الجزء الثاني من العمل.

فريق عمل ولاد رزق الجزء الثالث يستأنفون التصوير:

وفي سياق آخر يستأنف طاقم عمل فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، بعد إنتهاء تصوير المشاهد الخارجية من الفيلم والتي كانت في موسم الرياض، من أجل انتهاء تصوير مشاهد هذا الجزء، الذي يحمل إسم "القاضية".

ولاد رزق

وذلك تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائية خلال هذا العام 2024، بعد انتظار الجمهور منذ عرض الجزء الثاني عام 2019، تحت إشراف المخرج طارق العريان، ومن تأليف صلاح الجهيني، بعد طرح البرومو التشويقي الأول للعمل مؤخرًا.

قصة فيلم ولاد رزق:

تدور أحداثه حول أسود الأرض، الأخوة الذين ليسوا أعداء، بل مهما توالت بهم الأيام وأجبرتهم على مشاجرة بعضهم، ينتهي الأمر بجلسة من جلساتهم الشهيرة في منزلهم القديم بمنطقة عين الصيرة، الذين يتفاخرون أنهم من سكانها، حيث تتلخص علاقتهم في تلك الجملة التي جائت على لسان شخصية رضا رزق عندما كان طفلًا، وجسد دوره الفنان الشاب خالد الذهبي، والذي قال: ضهرنا في ضهر بعض.. واللي هييجي علينا هنقطعله وشه.

ولاد رزق

أبرز ضيوف الشرف والنجوم المنضمين حديثًا للعمل:

وانضم للجزء الثالث من العمل عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم آسر ياسين، أسماء جلال، الملاكم العالمي تايسون، وغيرهم من النجوم العالمين.

فيلم ولاد رزق

يذكر أنه عرض الجزء الأول من فيلم ولاد رزق في عام 2015، والثاني في عام 2019، وينتظر الجمهور عرض الثالث خلال هذا العام 2024، ويشارك في بطولة الجزء الثالث كل من الفنان أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، وآخرين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.