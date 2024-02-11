ياسمين رحمي موظفة في دار أيتام في مسلسل "بابا جه" (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم -

تشارك الفنانة ياسمين رحمي، في دراما رمضان المقبل 2024، بمسلسل "بابا جه"، بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سما إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وائل حمدي، إخراج خالد مرعي، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر.

ياسمين رحمي

وقالت ياسمين رحمي في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني"، أنها تُجسد خلال الأحداث، دور فتاة من الطبقة المتوسطة تُدعى "ريهام"، وتعمل موظفة في دار أيتام، لها مشاهد عديدة مع كل الأبطال، ولكن أغلب مشاهدها مع أوتاكا، سما إبراهيم، ونسرين أمين.

ياسمين رحمي





وأعربت ياسمين رحمي عن سعادتها البالغة، بتعاونها للمرة الثانية مع المخرج خالد مرعي في مسلسل "بابا جه"، فسبق وتعاونت معه في العام الماضي بمسلسل "علاقة مشروعة"،مُضيفة: "وعدني إني اشتغل معاه السنة دي في حاجة كوميدي، وبصراحة نفذ وعده، وده اللي حمسني لإني اشتغلت معاه قبل كده، وكنت مبسوطة جدًا بالشغل معاه".

ياسمين رحمي

مسلسل "علاقة مشروعة"

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال، مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، ميمي جمال، عفاف مصطفى، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

آخر أعمال ياسمين رحمي السينمائية

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة ياسمين رحمي السينمائية، مشاركتها في فيلم "أخي فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، اسلام إبراهيم، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.