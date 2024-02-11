نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العودة.. سبب تصدر شيرين عبد الوهاب التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أثارت حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا، بعدما تردد أخبار عن عودتها إلى زوجها الفنان حسام حبيب بعد طلاقهما مؤخرًا.

نفي شائعة عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ولم يصدر أي تعليق من الفنانة حول عودتها لزوجها السابق حسام حبيب، حيث إنها حتى الآن لم تنف أو تؤكد أيضًا، وتداولت تلك الأنباء بعد ساعات قليلة من طرحها لـ أحدث أعمالها الغنائية بعد غياب طويل

انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في شهر أبريل عام 2018، وسبق أن انفصلت شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب في شهر ديسمبر عام 2021 بعد ثلاث سنوات من زواجهما.

وبعد فترة استمرت حوالى 6 سنوات تم طلاق المطربة شيرين من حسام حبيب بشكل ودى، وذلك بعد فترة طويلة من الشائعات التي طالتهما في الفترة الأخيرة.

وكانت شيرين أعلنت في خبر انفصالها في نوفمبر الماضي، من خلال برنامج «الحكاية» مع عمرو أديب وقالت إن الطلاق حدث وكان طلاقًا حضاريًّا، باحترام وهدوء بعد وجود العديد من الأزمات والعواصف.

أحدث أعمال شيرين عبد الوهاب

يذكر ان الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد غياب طويل، قد طرحت أحدث أعمالها الغنائية، والتى حملت عنوان «الدهب»، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما.

كلمات أغنية “الدهب”

وتقول كلمات أغنية “الدهب”: “قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو وجيتلي وهتبوس على يدي مش كان من الأول إحنا استغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق مش كان من الأول إحنا استغنينا.. ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الأول إحنا استغنينا ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا”.