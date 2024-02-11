نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب عقد قرانه.. محمود عامر يتصدر مؤشر البحث جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنان محمود عامر مؤشر البحث جوجل وذلك بد اعلانه عن عقد قرانه وزفافه مساء أمس على فتاة خارج الوسط الفني وهي الدكتورة رشا فرج فى وسط احتفال بسيط.

عقد قران محمود عامر

وقام محمود عامر بنشر مجموعة من الصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورتين مع عروسه وكتب عليها معلقًا: "الحمد لله والشكر لله على كل شيء، تم أمس عقد القران والزفاف على الدكتورة رشا فرج"، وجاء زواج الفنان محمود عامر بعد عام من انفصاله عن زوجته الفنانة لاشينة لاشين، والتي أعلن انفصاله حينها مكتفيًا بعبارة "سنجل".

كما نشر محمود عامر مقطع فيديو من حفل زفافه أمس على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب قائلًا: عقبال عندكم

وتفرحوا من قلبكم



نبذة عن محمود عامر

محمود عامر هو فنان مصري ولد في 28 أكتوبر من عام 1955 بمدينة الإسماعيلية، وهاجر منها بعد العدوان الثلاثي لمحافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، وأيضًا على بكالوريوس الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1983، وتزوج من الفنانه لاشينة لاشين وابنته مطربة صاعدة تدع أميرة عامر.

يذكر أن الفنان محمود عامر بدأ مشواره الفني في منتصف الثمانينات وشارك في العديد من الأعمال الفنية ما بين السينما والدراما أبرزها "رأفت الهجان"، "ليالى الحلمية 4"، "سر الأرض"، "الحفار"، "أوراق مصرية 2"، "العندليب"، "نعم مازلت آنسة"، "ولاد تسعة"، "شطرنج"، "عفاريت عدلى علام"، "حكايات بنات 3"، "الأب الروحى"، "الجماعة 2"، "عوالم خفية"، هوجان" وغيرها من المسلسلات.

وفى السينما شارك محمود عامر في أفلام "المحكمة"، "قسطى بيوجعنى"، "صابر جوجل"، "القتل اللذيذ"، "العزراء والعقرب"، "الذكاء المدمر"، "المليونيرة الحافية"، "الهاربات"، "الاتحاد النسائي".

آخر أعمال محمود عامر



يذكر أن آخر أعمال محمود عامر، الفنية هو مسلسل المداح الجزء الثالث والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023 من بطولة الفنان حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان وحنان سليمان وهلا السعيد، وعفاف رشاد، كما يستعد للمشاركة في الجزء الرابع من المداح للخوض به في الموسم الرمضاني 2024.