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أحمد جودة - القاهرة - نجوم الكوميديا يلتقون في رمضان 2024 على MBC: الكبير أوي و مسرح مصر و ومسلسل كوميدي جديد..تعرف على قائمة مسلسلات رمضان

لم يتبق سوى ايام قليلة على شهر رمضان المبارك التي ينتظره ملايين المسلمين في مختلف أنحاء دول العالم، ليبدأ الكثير منهم بالبحث عن قائمة المسلسلات التي يتم عرضها في شهر رمضان، خاصة وإنه ا تضم عدد كبير من نجوم الفن وتختلف ما بين التشويق والأكشن والكوميديا والدراما الصعيدية، وغير ذلك من الأعمال الأخرى التي تقوم القناة بعرضها أمام الجميع.

نجوم الكوميديا يلتقون في رمضان 2024 على MBC: الكبير أوي ومسرح مصر وومسلسل كوميدي جديد..تعرف على قائمة مسلسلات رمضان

قائمة مسلسلات شهر رمضان 2024



تتنوع المسلسلات التي يتم عرضها في شهر رمضان المبارك، وفقًا لما يلي:-



مسلسل الكبير أوي في رمضان 2024.

وكذلك مسلسل الحشاشين من إخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز.

مسلسل المداح الجزء الرابع بطولة حمادة هلال يتم عرضه في رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب في رمضان 2024 من بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي.

إضافة إلى عرض مسلسل إمبراطورية ميم من إخراج محمد سلامة.



مسلسلات رمضان 2024



ومن أهم الأعمال الفنية والمسلسلات التي يتم إذاعتها في شهر رمضان المبارك، وفقًا للأتي:-

مسلسل بيت الرفاعي.

مسلسل العتاولة من بطولة أحمد السقا وباسم سمرة.

مسلسل حق عرب من تأليف محمود حمدان.

مسلسل محارب من إخراج شيرين عادل وبطولة حسن الرداد.

مسلسل خالد نور وولده خالد بطولة شيكو وكريم محمود عبد العزيز.

وتقوم العديد من القنوات الفضائية الأخرى بنقل العديد من المسلسلات والأعمال الفنية المختلفة التي تضم عدد كبير من الفنانين الكبار، إضافة إلى أن هذا العام سيشهد قبولًا كبيرًا من المشاهدات والمتابعين على مستوى الجمهورية، فضلًا عن البرامج الدينية التي سيتم إذاعتها على مدار الشهر الكريم، ليكون هو من أهم الأشهر التي تمر على ملايين المسلمين.