نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد عرض المسلسل التركي جلال الدين الرومي على قناة دوت الخليج الجزائرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مواعيد عرض المسلسل التركي جلال الدين الرومي على قناة دوت الخليج الجزائرية

تعرف على مواعيد عرض المسلسل التركي جلال الدين الرومي على قناة دوت الخليج الجزائرية..أعلنت قناة دوت الخليج الجزائرية عن بدء عرض المسلسل التركي الشهير جلال الدين الرومي على شاشتها بدءًا من مساء السبت الموافق 10 فبراير 2024 كعرض أول وحصري على قناة عربية مفتوحة، حيث يعرض مترجمًا.

وبعد عرض أول حلقات مواعيد المسلسل التركي جلال الدين الرومي على قناة دوت الخليج الجزائرية، نستعرض لكم في السطور التالية جميع مواعيد العرض وكافة التفاصيل المتعلقة بالعمل.

قصة المسلسل التركي جلال الدين الرومي

يتناول مسلسل جلال الدين الرومي قصة حياة جلال الدين الروميالذي يعتبر واحًا من أبرز الشعراء والعلماء الصوفيين من أصول فارسية وتركي الموطن وهو أحد أشهر أعلام التصوف الفلسفي في تاريخ الإسلامي وأكثرهم تأثيرًا على مر العصور.

مواعيد عرض المسلسل التركي جلال الدين الرومي على قناة دوت الخليج الجزائرية



توقيت عرض مسلسل جلال الدين الرومي على دوت الخليج..أعلنت صفحة القناة الرسمية على الفيس بوك ان الحلقة تبث يوم السبت من كل اسبوع وأولى الحلقات ستكون الجمعة 9-12-2023 م.

توقيت عرض المسلسل التركي جلال الدين الرومي على قناة دوت الخليج الجزائرية

7.30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

8.30 مساء بتوقيت المغرب. والجزائر وتونس.

9.30 مساءًا بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

10.30 مساءًا بتوقيت السعودية والعراق والكويت والاردن وقطر والبحرين.

11.30 مساءًا بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.



مواعيد إعادة المسلسل التركي جلال الدين الرومي على قناة دوت الخليج الجزائرية

1.00 ظهرًا بتوقيت جرينتش

2.00 ظهرًا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

3.00 عصرًا بتوقيت مصر وليبيا والسودان

4.00 مساءًا بتوقيت السعودية والعراق والكويت والاردن وقطر والبحرين

5.00 مساءًا بتوقيت الامارات وسلطنة عمان



معلومات عن المسلسل التركي جلال الدين الرومي



– الإسم الرسمي للمسلسل Mevlana Celaleddin-i Rumi.

– يعرف عربيًا مسلسل جلال الدين الرومي أيضًا باسم "مولانا".

– نوع المسلسل: تاريخي – درامي – سيرة ذاتية.

– بدء عرض المسلسل لاول مرة في تركيًا في يونيو 2023.

– يدعم المسلسل 5 لغات مختلفة من بينها التركية والعربية والإنجليزية.