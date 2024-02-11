بعد تصدرها التريند..أول رد من شيرين عبد الوهاب على شائعة عودتها لحسام حبيب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أثارت حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا، بعدما تردد أخبار عن عودتها إلى زوجها الفنان حسام حبيب بعد طلاقهما مؤخرًا.

بعد تصدرها التريند، يعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أول رد من شيرين عبد الوهاب علي شائعة عودتها لحسام حبيب..

أول رد من شيرين عبد الوهاب علي شائعة عودتها لحسام حبيب

نفت شيرين عبدالوهاب هذة شائعات، مؤكدة أنها لن تخفي خبر عودتها إلى حسام حبيب وكما أعلنت خبر طلاقها فسوف تعلن خبر زواجها، لأن الزواج أساسه الإشهار وأن كل ما يربطها حاليًا بحسام حبيب وهو العمل فقط.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

يذكر ان شيرين عبد الوهاب قد تزوجت من حسام حبيب في شهر أبريل عام 2018، وسبق أن انفصلت شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب في شهر ديسمبر عام 2021 بعد ثلاث سنوات من زواجهما، وبعد فترة استمرت حوالى 6 سنوات تم طلاق المطربة شيرين من حسام حبيب بشكل ودى، وذلك بعد فترة طويلة من الشائعات التي طالتهما في الفترة الأخيرة.

أحدث أعمال شيرين عبد الوهاب

والجدير بالذكر ان الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد غياب طويل، قد طرحت أحدث أعمالها الغنائية، والتى حملت عنوان «الدهب»، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما، وتقول كلمات أغنية “الدهب”: “قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو وجيتلي وهتبوس على يدي مش كان من الأول إحنا استغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق مش كان من الأول إحنا استغنينا.. ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الأول إحنا استغنينا ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا”.

