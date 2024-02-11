انت الأن تتابع خبر الشامي يطلق أغنيته صبرا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلق الفنان السوري، الشامي، مساء السبت، أغنيته الجديدة "صبرا"، من كلماته وألحانه، وإنتاج موسيقي فؤاد جنيد، وجاءت على طريقة الفيديو كليب من إخراج حسان رحايل.



ويبرز الشامي في"صبرا" خطواته الراقصة الأولى، ليحل التناغم بين الأغنية والكليب، ولاقت الأغنية بعد ساعات من طرحها تفاعلا واسعا بين جمهور الفنان.



وشوق الشامي، خلال حوار سابق مع "فوشيا"، المتابعين لأغنيته الجديدة مؤكدا على ثقته بنجاحها خاصة أنه من الفنانين الذين يتأنون دائما في اختياراتهم.



وكان الفنان الشامي أعرب عن سعادته بالنجاح الذي حققته أغنية "يا ليل ويا العين"، والتي وضعت على كاهله مزيدا من المسؤولية لاختيار أعمال جديدة تليق بجمهوره.



وقال الشامي: أنا لست مغرورا. أستحق هذه الثقة بالنفس، خاصة أنني لم أحقق هذا النجاح بطريقة عشوائية.



وكشف صاحب أغنية "يا ليل ويا العين" أنه بصدد التحضير لعدد من الأعمال المشتركة مع فنانين من أوروبا وغيرها من الدول العربية، رافضا الكشف عن تفاصيلها .